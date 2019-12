Dette mener treneren at Ødegaard må bli bedre på for å det neste steget

– Jeg tror Ødegaard blir så god der at ingen vil snakke om hvilke defensive svakheter han hadde når han en dag legger opp, sier Mathisen.

Vil hele tiden pushe Ødegaard

Balague mener uttalelsen fra Alguacil vitner om at han krever mye av spillerne sine.

– Han er smart der. Jeg tror dette bare handler om å vise at det er rom for å bli bedre, det er ingen grunn til å slappe av. Jeg tror det bare er et ønske om å gi et push i riktig retning, sier han.

Imanol Alguacil er ikke i tvil om at Martin Ødegaard har gode forutsetninger for å ta til seg mer lærdom. Han peker blant annet på hvordan han kom tilbake fra skade og ble klar til Real Madrid-kampen.

– Martin gjorde en kjempejobb med å komme tilbake. Martin er lærevillig og jeg liker å jobbe med ham, sier Alguacil.