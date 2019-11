I en twittermelding kaller den russiske stormesteren det at Apple har gjort Krim til russisk territorium i sine karttjenester for en stor skandale og en uakseptabel handling, skriver BBC.

Han er ikke den eneste som har reagert sterkt på Apple sin kartendring. Ukrainas utenriksminister, Vadym Prystaiko ber Apple holde seg til teknologi og underholdning, og sier internasjonal politikk ikke er deres sterke side i en twittermelding.

Apple har per nå ikke kommentert hvorfor de har gjort endringen.

Endringen ble annonsert i det russiske underhuset, i en uttalelse, der endringen blir sett på som en rettelse av feilaktige kartgrenser.

Endret etter Russlands ønske

Kartendringen gjelder Krimhalvøya. Russland behandler havnebyen Sevastopol som en egen region, noe som også er gjengitt i Apple sine kart.

Grenseendringen som kun gjelder i Russland, er nå å finne i Apples kartjeneste og i deres værtjenester.

Apple har vært i samtaler med Russland i flere måneder og ifølge BBC har det hatt et håp om å holde Krim som udefinerbart territorium i sine kart, hverken som del av Russland eller Ukraina.

GRENSEOMRÅDE: Apple Maps viser ingen grense mellom Krim og Russland til øst. Foto: Apple Maps

Når man ser på kartgrensen ved hjelp av Google maps er grensen udefinerbar. Området hverken som russisk eller ukrainsk territorium.

Kasparov raser

På twitter gikk den tidligere verdensmesteren i sjakk, Garry Kasparov ut å fordømte Apple sitt valg om å la Krim stå oppført som russisk territorium.

Software er svak makt. Amerikanske bedrifter burde stå opp for verdiene de har bygget sine bedrifter på, ikke bukke under for litt ekstra penger gitt av en diktator. Sett fingeren ved Putins bløff, skriver Kasparov.

Han oppfordrer videre forbrukere til å benytte seg av den makten de har til å endre verden til et bedre sted.