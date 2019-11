Fjernes fra norsk TV-reklame etter anklager om seksuell trakassering

Madsen, som har lagt seg flat etter anklager om seksuell trakassering fra den norske banesyklisten Anita Yvonne Stenberg, er en av flere idrettsprofiler som har figurert i VitaePros reklamer på norsk fjernsyn i det siste.

Det blir det slutt på nå, opplyser VitaePro til TV 2.

– VitaeLab har hatt et samarbeid med Jimmy Madsen siden sommeren 2018, hvor Madsen har stått frem som bruker og ambassadør av VitaePro. Samarbeidet utløper 31.12.19 og vi har i felles forståelse med Madsen nå valgt å ikke forlenge den. Bakgrunnen er saken som nå har kommet frem i mediene, sier selskapet i en uttalelse til TV 2.

– Reklamene hvor han figurerer vil som følge av dette heller ikke bli benyttet i den resterende tiden frem til kontraktens utløp, og er allerede stoppet. Hendelsen det vises til i mediene var for oss frem til i dag helt ukjente, og vi ble like overrasket som alle andre. Basert på en helhetsvurdering og den informasjon som foreligger, mener vi dette er det riktige å gjøre for vårt selskap og vår merkevare.

Fikk sex-henvendelse på Messenger

Bakgrunnen er at Norges Cykleforbund (NCF) og Danmarks Idrætsforbund undersøker en sak mot den tidligere toppsyklisten Madsen, som anklages for å ha krenket Stenberg seksuelt.

Stenberg er Norges fremste banesyklist og har gode muligheter for å kvalifisere seg til neste års OL i Tokyo. Madsen er en tidligere toppsyklist med VM - og OL-medaljer å vise til, og er nå en sentral person i dansk sykkelsport.

Madsen er blant annet styremedlem i Dansk Bicycle Club, hvor Stenberg er medlem, og arrangør av Sixday Copenhagen, et ritt Stenberg har deltatt i.

Hendelsen skal ha funnet sted for fem år siden.

Den da 22 år gamle Stenberg deltok i et baneritt i Berlin, hvor Madsen også var tilstede.

Stenberg, som er i Hong Kong for å sykle verdenscuprunden der i helgen, forklarer hendelsesforløpet slik til TV 2:

– Da jeg og min romvenninne gikk inn i heisen for å gå opp på hotellrommet på kvelden, så fulgte Jimmi etter oss. Alle tre gikk av i samme etasje, selv om han bodde i etasjen over. Jeg tror det var fordi han ville se om jeg bodde alene. Etter at jeg og romvenninnen min lukket døren etter oss, fikk jeg en melding på Messenger av Jimmi der han inviterte meg opp på rommet sitt. Det avviste jeg. Han fulgte opp med å foreslå oralsex. Dette var langt over grensen og jeg valgte å ikke svare, sier hun.

Jimmi Madsen har ikke respondert på TV 2s henvendelser torsdag.