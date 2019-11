Leif Kristian Tindeland (27) har blitt en favoritt blant Farmen-seerne, og kanskje er det fordi han stadig vekk har prydet skjermen i en bar, veltrent overkropp.

– He-he, det har jeg fått høre mye av kompiser, herregud. Men til mitt forsvar så var det 20-30 grader de første ukene, forklarer Leif Kristian, som ser på seg selv som en «free spirit».

– Hvorfor skal jeg svette ut en t-skjorte når jeg kan gå uten, spør han lurt.

Full innboks

Men det er kanskje greit med litt mobbing fra kameratene når innboksen i sosiale medier fylles opp av kvinnelige fans.

– Det er mange fine meldinger, men noen rare også. Noen spør om de kan flette håret mitt, eller om jeg vil være med på date, forklarer Leif Kristian.

Han tror likevel det ikke blir noe ut av.

– Det er en del pene jenter, men jeg er veldig sjenert, så jeg tror ikke det blir noen «casual» date akkurat, smiler han.

– Har du fått noen «nudes» da?

– Nei, ingen «nudes» enda. De må steppe opp gamet sitt litt, ha-ha, ler Leif Kristian før han trekker det tilbake.

– Neida, jeg trenger ikke noen «nudes», sier han.

BARIS: Det ble vist mye hud under årets Farmen-sesong. (FOTO: Alex Iversen/TV 2)

Liten og blond

På spørsmål om hva som skal til for trollbinde Farmen-kjekkasen, svarer han:

– Det er mange fine jenter, og mye fisk i havet, men det spiller egentlig ingen rolle hvor pene de er, eller deilige, sier Leif Kristian før han får tenkt seg litt mer om.

– Men, ja. Hvis du er rundt 1.65, blond, skjønn og smiler mye, da kommer du langt hos meg hvert fall!

Passer du denne beskrivelsen, og bor i Oslo, kan du snart få sjansen. For Leif Kristian vurderer å flytte fra hjemstedet Haugesund for å slå seg ned i hovedstaden.

– Ja, Oslo er veldig nytt, noe jeg aldri har vært borti før. En storby liksom. Så det hadde vært kjekt å bo her et år eller to, og se hvordan det går, forklarer han.

