I løpet av de tre første dagene av årets Black Week-salg har omsetningen i nettbutikkene økt med hele 30 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

Dette opplyser Klarna, som tilbyr betalingsløsninger som benyttes av over 5000 nettbutikker.

– Mye av veksten skyldes nok at Black Week i år er en uke nærmere jul og smelter sammen med julehandelen. Nettbutikker som selger elektronikk, mote og skjønnhet er de store vekstvinnerne så langt. Dette er tradisjonelt segmenter hvor det blir handlet mye julegaver, sier markedsdirektør i Klarna Norge, Thomas Elvestad, i en pressemelding.

Ifølge selskapet er det innbyggerne i Oslo som har økt sitt forbruk mest. Befolkningen i Tigerstaden har brukt hele 49 prosent mer i nettbutikkene i løpet av ukas tre første dager, sammenlignet med samme periode i fjor.

I motsatt ende av skalaen finner vi befolkningen i Finnmark og Troms, som står for en økning på 12 og 15 prosent.

Den eldste aldersgruppen, det vil si personer over 56 år, står for den største økningen. Disse har nemlig brukt 37 prosent mer enn i fjor. Aldersgruppen 18 til 35 står for en økning på 25 prosent.

– Disse funnene tyder på at de erfarne nettshoppere fremdeles venter med å handle, i påvente av bedre tilbud. Vanligvis er både innbyggerne i Finnmark og de yngre aldersgruppene blant de som handler aller mest på nett. Når disse store gruppene venter, kan det skyldes at tilbudene så langt i Black Week rett og slett ikke vært gode nok for disse, og at de derfor venter til selve Black Friday, sier Elvestad i pressemeldingen.

Ifølge handelsorganisasjonen Virke handlet nordmenn for over 3,7 milliarder kroner i butikker og på nett på Black Friday i fjor. I år anslår organisasjonen at omsetningen vil øke med hundre millioner kroner.

Mens mange er kritiske til den store handledagen, ser enkelte på Black Friday-tilbudene som nødvendige for å få jula til å gå rundt.

Forbrukerøkonom Derya Incedursun i Nordea har et klart råd til de som planlegger shoppingtur.

– Du bør planlegge i forkant. Hva er det du trenger og hva er det du skal kjøpe? Hvis ikke er det lett å gå helt bananas. Da kan man ende med å kjøpe mye man faktisk ikke trenger. Sjekk førprisen før du kjøper, sa forbrukerøkonomen til TV 2 tidligere denne uken.