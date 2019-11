Det var tidligere varslet at den siktede 30-åringen ville samtykke til fengslingen, der han også blir ilagt brev- og besøksforbud.

På vei inn i retten i Moss torsdag ettermiddag virket 30-åringen fattet og kastet et blikk mot pressen, før han satte seg sammen med sin forsvarer.

– Retten fulgte vår begjæring, og er enige i at det er behov for fengsling av hensyn til faren for at han vil forspille bevis, sier politiadvokat John Skarpeid til TV 2.

– Har det tungt

Etter fengslingsmøtet ønsker ikke mannens forsvarer, advokat Sille Heidar, å snakke noe særlig med pressen.

– Han har erkjent de faktiske forholdene og har det veldig tungt nå, sier hun til TV 2.

Siktede er fra tidligere domfelt tre ganger for ulike brudd på veitrafikkloven, senest i mai i år.

Funnet i sin egen bil

Det var ved 14-tiden onsdag politiet rykket ut til en privatadresse på Jeløya i Moss.

I kvinnens egen sølvgrå Volvo, som sto parkert utenfor hennes egen leilighet, fant politiet en død kvinne i 50-årene.

En 30 år gammel mann, som befant seg på stedet, ble pågrepet av politiet. Han erkjente at han drepte kvinnen i 50-årene.

Politiadvokaten opplyser at siktede og den avdøde kvinnen har «en form for relasjon», men avkrefter at de to er i familie.

Saken oppdateres!