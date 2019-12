Jakten-paret André og Hanna fant ikke kjærligheten

For André Johansen (23) fra Måselv i Troms har det ikke vært en enkel reise i Jakten på kjærligheten.

Etter at frieren Miriam Sandvik (22) trakk seg under gårdsbesøket, valgte han Hanna Hovland (23) som sin utkårede frier.

Men under siste dag av gårdsbesøket, ble han dumpet av Hanna. Hun fortalte at hun ville reise hjem, siden hun ikke hadde fått noen følelser for ham.

Til tross for dette, bestemte de seg for å reise på ferietur sammen til Irland, med TV-kameraene på slep. De hadde begge lyst til å se om det kunne oppstå noen romantiske følelser mellom dem.

I mandagens episode av Jakten på kjærligheten fikk derimot TV-seerne se at André ble dumpet av Hanna for andre gang.

Under en piknikk forteller hun at hun fortsatt ikke har fått noen følelser, og at hun er usikker på om det vil oppstå en gnist mellom dem.

Andrè forteller at han mener det samme, og de blir derfor enige i at de skal forbli venner fremover.

Se video av samtalen i toppen av saken.

– Synd

André forteller til TV 2 at han koste seg på ferieturen med Hanna.

– Det var en kjempefin tur med bra selskap. Det var mer avslappende enn tidligere, siden jeg nå bare kunne tenke på én frier. På gården var det flere andre damer, og da var det vanskelig å finne frem til følelser, sier han.

Men følelsene kom altså ikke under ferieturen heller.

– Det er synd, og jeg tror vi begge var lei oss for at det ikke oppstod noe mer mellom oss. Men det var fint at hun sa hva hun tenkte, sier André.

PÅ GÅRDEN: André valgte Hanna til slutt av sine friere. Foto: Unn Grethe Berge/TV 2

Ville gi det en sjanse

Hanna forklarer hvorfor hun ville bli med på ferieturen, til tross for at hun valgte å avslutte datingen noen uker tidligere:

– Jeg hadde lyst til å gi det en sjanse, fordi jeg følte at gårdsbesøket var veldig intenst. Da jeg kom hjem og fikk tenkt meg om, så føltes det riktig å reise på tur sammen med André, sier Hanna til TV 2.

Under ferieturen fant de altså ut at de passet best som venner.

– Jeg avsluttet det med André, fordi jeg ikke hadde fått noen følelser. Jeg opplevde at vi hadde en god tone som venner, og for min del var det vanskelig å utvikle det til noe mer, sier hun.

Lang avstand

Det var også én ting som hun etter hvert innså at kunne bli et problem.

– Jeg innså at det ikke ville være lett med et avstandsforhold. På forhånd hadde jeg nok ikke tenkt nok på at han bor i Nord-Norge, mens jeg studerer i Bergen, sier Hanna, som utdanner seg til å bli lærer.