Musikkforlaget Universal og den svenske rapperen Jason Michael Robinson Diakité (44), bedre kjent under artistnavnet Timbuktu, skal ha tapt et søksmål mot det svenske partiet Sverigedemokraterna, ifølge Aftonbladet.

Søksmålet skal ha oppstått etter at partiet valgte å pryde valgplakater under valgkampen 2018 med teksten: «Alla vill till himlen men ingen vill dö i vårdkön», som på norsk kan oversettes til «Alle vil til himmelen, men ingen vil dø i behandlingskø».

Artisten mente at partiet har brukt strofen fra hans kjente 2005-album og hit «Alla vill till himmelen men få vill ju dö».

Ikke individuelt særpreg

Tingrettsforhandlingene mellom de to partene skal ha vært over på en dag.

Torsdag meddelte Stockholms tingrett at dommen har falt til fordel for Sverigedemokraterna, og at artisten dermed tvinges til å betale rettegangskostnader på 275 400 svenske kroner til partiet, noe som tilsvarer omtrent 265 000 norske kroner.

«Ifølge retten har tittelen «Alle vil til himmelen, men ingen vil dø» og tekstdelen «Alle vil himmelen men få vil jo dø» ikke så stor originalitet og individualitet at de blir bedømt til å ha høyde. Derfor er det ingen opphavsrettslig beskyttelse for tittelen og tekstdelen skilt fra sangen ellers» skriver tingretten i dommen.

Skuffet

Artisten har ikke uttalt seg i media annet enn i et innlegg på Instagram torsdag ettermiddag.

«Man vinner noe og man taper noe, og i dette er jeg lei meg for Patent og Marknadsomstolens beslutning. For meg er det viktig å stå opp for det jeg tror på , det er min overbevisning», skriver artisten under et sort-hvitt bilde av seg selv.

Ifølge Martin Ingeström i Universal er både musikkselskapet og rapperen svært skuffet over dommen.

– Det var veldig beklagelig selvfølgelig, vi hadde ventet oss noe helt annet- Jason er jo veldig knyttet til låten og selvfølgelig kjente SD (Sverigedemokraterna, journ.anm.) til låten veldig godt og hvem som sto bak den. Så for oss var det ganske åpenbart at de brukte tittelen som formål fordi det var en kjent tittel og at det var nettopp Jason, uttaler Ingeström til Aftonbladet.

Han opplyser samtidig at de ikke har bestemt seg for om de vil anke dommen da de ikke har rukket å lese hele begrunnelsen enda.