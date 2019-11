I kystbyen Durrës pågår redningsarbeidet for fullt, og redningsmannskaper søker gjennom ruinene etter skadde og omkomne. byen er en av de områdene som har blitt rammet hardest av jordskjelvet.

– Der vi står nå jobbes det med å grave fram en person som er begravd i ruinene. Personen er sannsynligvis ikke i live, sier reporter Fayroz Chamdid som befinner seg i Albania.

Folk samler seg nå rundt i byen for å følge med på redningsaksjonene.

– Folk er i sjokk

Mange bygg er lagt i ruiner og et spørsmål som har reist seg i etterkant av jordskjelvet er hvorfor noen bygg har kollapset fullstendig, mens andre fortsatt står.

– Det som sies her er at det er mange bygg som ikke er bygd lovlig, og mangler de nødvendige sikkerhetstiltakene, sier Chamdid.

TV 2 sitt team i Albania. Foto: TV 2

Det er over 30 år siden landet har blitt rammet av et jordskjelv av denne styrken og situasjonen er for mange skremmende.

– Folk er i sjokk. Vi har ikke opplevd noe slikt på mange mange år. Det er kun de eldre som kan huske at landet har blitt rammet av et jordskjelv med denne styrken, sier en lokal beboer til TV 2.

Etterskjelv

Det største jordskjelvet inntraff tirsdag hadde en styrke på 6.4, men i etterkant har det kommet flere mindre etterskjelv.

– På onsdag var det et etterskjelv med en styrke på 5.4. Panikken spredde seg med en eneste gang. Folk er på tå hev og venter et nytt skjelv når som helst, sier Chamdid.

ØDELEGGELSER: I disse ruinene ble to funnet døde onsdag. Foto: Kåre Breivik / TV 2

I Durrës har folk sovet i telt, biler og på et fotballstadion som følge av etterskjelvene. Under et besøk i Durrës uttalte Albanias statsminister Edi Rama at regjeringen vil sørge for at familier som har blitt hjemløse etter jordskjelvet, vil få dekket hotellopphold.

– Vi er redde for å gå tilbake til leilighetene våre. Det er sprekker overalt og redde for at det skal komme et kraftig etterskjelv til, sier en kvinne i Durrës til BBC.

NØD: Behovet for mat, klær, og andre nødvenige ressurser er stort i Albania, Her fra hovedstaden Tirana. Foto: Kåre Breivik / TV 2

Redningsarbeid

Mer enn 45 personer har blitt reddet ut av ruinene og statsminister Albania, Edi Rama har lovet at redningsarbeidet vil fortsette grundig og tålmodig til slutten. Han forsikrer om at de som nå er hjemløse vil få rom på hotell frem til myndighetene har bygget opp husene deres igjen.

I Durrës har det kommet til hjelpemannskaper fra nabolandene Kroatia og Serbia. Landet er helt avhengig av bistand i tiden etter jordskjelvet. hjelpemannskaper har også strømmet til fra Italia og Kosovo.