– Du bør nevne at det man finner på internett ikke nødvendigvis har noe med realiteten å gjøre, sier Caroline Omberg til God morgen Norge.

Omberg holder foredrag om seksuell helse, relasjoner og barndom, i tillegg er hun EQ-terapeut og mor.

– Jeg er mye ute på ungdomskoler og videregående og snakker om forskjellen på sex og porno. Det er ikke uvanlig at ungdom forteller meg at de oppdaget porno allerede første gang da de var kanskje seks eller sju år, forteller Omberg.

Sexolog og familieterapeut, Thomas Winther, påpeker at det er viktig å ikke kjefte hvis man oppdager at barnet ser på porno. Det kan føre til skam, og at barna bare blir flinkere til å skjule nettloggen sin.

– Hvis de da snubler over ting som ikke er greit på nett så har du implementert så mye skyld og skam at barnet tenker at: «Jeg kan hvert fall ikke gå til mamma eller pappa med det». Da skaper det en enda større distanse, forteller sexologen til God morgen Norge.

– Når du gir barn en mobil, gir du barnet tilgang på hele verden. Men du må også huske på at hele verden får tilgang på barnet, fortsetter Winther.

Ikke del skam og fordommer

Det å ha en åpen dialog og ta praten tidlig er noe av det viktigste man kan gjøre påpeker Winther.

– Det er viktig at man holder skam og fordommer for seg selv, utfyller Omberg.

Hvis man oppdager at barnet sitt ser på porno, oppfordrer hun til å finne ut hvordan opplevelsen var for barnet.

– Uansett om barnet syntes det var kjempespennende eller skummelt, så er det viktig at det er greit at barnet har den reaksjonen de har, forteller Omberg.

Hun understreker at det er viktig å fortelle om at porno, som ofte kan være voldelig, ikke er sånn man vanligvis har sex. Omberg, som også er lærerstudent, synes at man allerede fra ni til tiårsalderen skal lære i skolen om seksualitet og hvorfor man har sex.

– Hvorfor har vi sex? Jo det er for å nyte, noen ganger for å lage barn, men andre ganger er det for å ha det godt, sier Omberg.

Ikke skadelig

I utgangspunktet er det ikke skadelig å bli eksponert for porno i så tidlig alder.

– Rundt 80 prosent av de åtte-niåringene man har spurt sier at de egentlig ikke brydde seg noe om det i det hele tatt, forteller Thomas Winther.

Det er uansett viktig å finne ut av er hva barnet har sett.

– Barn søker etter andre barn, og så finner man ting som ikke er greit, sier Winther.

Både Omberg og Winther er positive til pornofilter.

– Jeg tenker alt som kan gjøre at vi kan utsette det, for det er jo veldig sterke inntrykk for en liten barnehjerne, sier Omberg.

– Jeg syns det er helt greit at man utsetter akkurat dette, sier Winther før han fortsetter:

– Men det man vet er at de barna som kan mye om seksualitet, det er de barna som debuterer senere, de er tryggere og de bruker oftere prevensjon.