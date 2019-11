Torsdag morgen kom det frem at den danske sykkelprofilen Jimmi Madsen skal ha seksuelt trakassert den norske banesyklisten Anita Yvonne Stenberg.

Madsen, som ikke har besvart TV 2s henvendelser torsdag, legger seg flat overfor danske Ekstra Bladet.

– Jeg har sagt unnskyld. Ja, ja, ja, det har jeg, er han sitert på.

Nå forteller Stenberg at hun er alt annet enn fornøyd med måten saken har blitt håndtert på.

– Håper dette skal hjelpe andre

– Jeg og treneren min tok opp saken med klubben, Dansk Bicycling Club, først. De reagerte ikke på det. De sa at det var en gammel sak og at jeg skulle glemme det. Da det ikke skjedde noe etter at jeg varslet om dette muntlig, så sendte vi en mail. Da tok Jimmi kontakt med treneren min og sa at han ville si unnskyld. Det gjorde han. Men forventet at det da skulle være greit. Men det hjelper ikke bare å si det, det må skje en forandring, forteller Stenberg.

TV 2 har vært i kontakt med Dansk Bicycling Club torsdag formiddag. Sykkelklubben vil komme med en offisiell uttalelse på et senere tidspunkt

– Når det ikke skjedde noe mer, så tok jeg kontakt med det norske sykkelforbundet (NCF). De tok saken veldig seriøst og kontaktet DCU (Dansk Cykelunion), men var ikke fornøyd med svaret derfra. Da bestemte vi oss for å gå ut med dette, for det er ikke greit at noe slikt skjer. Jeg håper dette skal hjelpe andre, fortsetter hun.

TV 2 har vært i kontakt med både DCU og Danmarks Idrætsforbund, men begge opplyser at de ikke får gjort noe med saken da de ikke har jurisdiksjon i slike saker når partene begge er over 18 år.

– Vi har sendt et brev til sykkelklubben på bakgrunn av det vi fikk fra NCF og der vi kommer med kritikk. Vi har bedt om en redegjørelse fra dem om hva som har skjedd, sier en talsperson for DCU.

– Mer nulltoleranse for slike ting i Norge

Madsen er blant annet styremedlem i Dansk Bicycle Club, hvor Stenberg altså er medlem, og arrangør av Sixday Copenhagen, et prestisjetungt baneritt Stenberg har deltatt i.

Det er enn så lenge uklart om saken får noen konsekvenser for den tidligere VM - og OL-medaljøren. TV 2 vet at det ikke skal ha kommet andre varsler om upassende oppførsel fra Madsen tidligere.

– Hva ønsker du at skal skje nå?

– Jeg ønsker en opprydning. Og at det kommer klare etiske regler på hva som er greit og hva som ikke er OK. Man kan ikke tillate seg hva som helst. Alle ryttere skal føle seg trygge uansett omstendigheter, sier hun.

– Har du tillit til at det vil skje?

– Det er vanskelig å si. Jeg er i utlandet nå og skal konsentrere meg om å sykle ritt til helga. Men jeg håper at det kommer en forandring. Men det virker som om at det er mer nulltoleranse for slike ting i Norge enn vårt naboland.