Søket etter tenåringsjenta Wilma Andersson har blitt en kamp mot klokka og torsdag holdt politiet pressekonferanse om utviklingen i saken, skriver Expressen.

– Av det som har kommet frem i utredningarbeidet kan jeg konstatere at mistankene om at det har skjedd noe kriminelt er styrket, sa påtaleansvarlig Caroline Fransson under pressekonferansen.

Kan være i live

Søket etter svenske Wilma Andersson, som forsvant 14. november i Uddevalla i Sverige, har foregått i to uker.

Under torsdagens pressekonferanse kunne politiet og aktor meddele at det har blitt holdt opp mot 500 avhør på en drøy uke, skriver Expressen.

Fransson vil ikke utelukke at Wilma fortsatt kan være i live, men innrømmer at etterforskningen kjemper en tøff kamp mot klokka.

– Man kommer ikke unna det faktum at som tiden går minskes sjansene for at hun er i live, sa hun under pressekonferansen.

Uten å gå inn i detaljer kunngjorde Fransson at mistankene om at det har skjedd noe kriminelt er styrket.

– Dette er en samlet vurdering som vi har kommet fram til under utredningen, sa hun.

Trapper ned søket

Politiets innsatsleder Lars Eckerdal sa under pressekonferansen torsdag at de vil fortette å søke etter Wilma, men på en annen måte en før.

– Fremover vil ikke politiet søke litt bredt som tidligere, men heller bevege seg videre i neste fase: Det vil si av vi konsentrerer oss om tips og det som kommer frem i etterforskningen, uttalte han torsdag.

Han presiserte at politiet fortsatt ønsker å hjelpe de frivillige.

Kjæresten mistenkt

Siden fredag har Wilma Anderssons kjæreste vært fengslet og mistenkt for drap. Han nekter all straffskyld.

Søndag ble ytterligere en mann anholdt for å ha skjult den hovedmistenkte. Han ble sluppet ut samme kveld.

– Etter et mer detaljert avhør av den mistenkte er han sluppet løs, uttalte Fransson i en pressemelding.

Pågripelsen av den mistenkte mannen vil bli behandlet på nytt fredag.

Værproblemer

Et element som hemmer etterforskningen er snøværet som spås å trekke inn over Vest-Sverige de neste dagene.

Værmeldingen viser at det blir snø og kulde de kommende dagene. Et snødekke vil gjøre det pågående søket etter Wilma problematisk.

Per Holmberg, meteorolog hos Storm, sier at det kan begynne å snø natt til fredag. Med temperaturer på rundt 0 grader er det fare for at snøen ikke smelter med det første.

– Mengdene vil ikke være veldig store, men det kan bli noen centimeter på bakken, sier Holmberg til Expressen.