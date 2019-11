Det ungarnske TV-selskapet MTVA kommer ikke til å delta i neste års utgave av Eurovision Song Contest.

En kilde i den ungarske rikskringkastingen MTVA, som har sterke bånd til staten, oppgir til The Guardian at beslutningen om å trekke seg ut av Eurovision henger sammen med regjeringens syn på homoseksualitet, og at Eurovision anses som for sterkt assosiert med LHBT-kultur.

Tar avstand

Denne forklaringen bestrides på det sterkeste av regjeringens talsperson Zoltan Kovacs, som stempler opplysningene som «skamløs møkkagraving og sladder».

Ifølge ham har ingen i regjeringen noensinne sagt at Eurovision er «for homo». Noen forklaring på hvorfor Ungarn trekker seg fra sangkonkurransen, gir han derimot ikke.

TV-selskapet uttaler i en skriftlig kommentar til The Guardian at Ungarn i stedet for å delta i Eurovision vil støtte ungarsk popmusikk mer direkte.

Hyller avgjørelsen

Tidligere i år sammenlignet taleren for det ungarske parlamentet homofili med pedofili.

Samtidig skal en TV-kommentator ha omtalt Eurovision som «en homoseksuell flotilla» og sa at å ikke å delta ville være til fordel for landets mentale helse.

– Jeg hyller avgjørelsen, inkludert fra et psykisk helseperspektiv, om at Ungarn ikke vil delta i denne homofile flotiljen som denne internasjonale sangkonkurransen har blitt redusert til, sa András Bencsik, redaktøren for et regjeringspositivt magasin og en hyppig TV-kommentator.