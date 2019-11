Norsk OL-håp seksuelt trakassert av dansk sykkelprofil

– Hva bør utfallet bli?

– Vi forventer at de tar grep, uten at jeg skal spå utfallet. Utfordringen til danskene at de ikke har like god jurisdiksjon på dette området som vi har i Norge gjennom idrettsforbundet. Det er dermed ikke like lett for de å ta i saken, men vi vet hva utfallet ville blitt her i Norge-

– Hvorfor har det tatt fem år fra hendelsen skjedde til varselet kom?

– Vi må ha respekt for at det ligger en prosess bak en slik sak, og at det tar tid før en ung utøver tar tak i det. Svaret er kanskje at man modnes og at man på et tidspunkt finner ut at man vil ta grep. Uansett om det er fem eller ti år siden det skjedde, så er det viktig at man tar opp slike saker. Det kan også ha en preventiv effekt, sier Thue Stokstad.

Stenberg skal sykle verdenscuprunden i Hong Kong til helga.

Ifølge Thue Stokstad er hun komfortabel med at denne saken blir omtalt.

– Dette er dypt trist og overhodet ikke akseptabelt. En ung utøver skal ikke frykte å oppleve en situasjon som beskrives her. Vi håper at denne saken blir en vekker for det danske sykkelforbundet.

Danskene kan ikke gjøre noe med saken

En talsperson for Det danske sykkelforbundet sier til TV 2 at de ikke er en part i saken og at den kun ligger hos det danske idrettsforbundet.

Idrettsforbundet sier til TV 2 at de ikke har noen jurisdiksjon i saken så lenge de involverte personene er over 18 år.

– Vi har sendt et brev til sykkelklubben på bakgrunn av det vi fikk fra NCF og der vi kommer med kritikk. Vi har bedt om en redegjørelse fra dem om hva som har skjedd.