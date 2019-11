Sunnmøre tingrett mener sønnen har gjort seg skyld i et alvorlig tillitsbrudd overfor moren.

– Det er også grunn til å understreke at den form for identitetstyveri som siktede har begått oppleves integritetskrenkende og skaper stor usikkerhet hos offeret, heter det i dommen.

Det var i februar i år at sunnmøringen klarte å knekke koden på morens BankID-brikke og fikk tatt opp lån i tre ulike banker. Lånene ble straks utbetalt, og ifølge tilståelsesdommen i tingretten spilte han bort pengene på nettspill hos utenlandske selskaper i løpet av noen få dager.

I et desperat forsøk på skaffe mer penger til nettspill, la mannen i sommer fiktive gjenstander ut til salgs på Finn.no, og gjennom dette gjorde seg skyldig i bedrageri av nærmere 100 000 kroner fordelt på 18 personer.

Ble truet

Ifølge siktede la han ut salgsannonsene med fullt navn, og han ble i etterkant av bedrageriet oppsøkt av to «kunder» som ble lurt av sunnmøringen. En av disse skal ha opptrådt truende overfor mannen. Tingretten viser også til at siktedes fulle navn og bilde i en kort periode ble postet på Facebook hvor han ble omtalt som svindler.

Mannen har lagt alle kort på bordet og erkjent tre tilfeller av grovt bedrageri, et tilfelle av identitetstyveri samt 18 simle bedrageri. Sunnmøre tingrett har dømt vedkommende til ubetinget fengsel i ni måneder samt betale erstatning for tilsammen 850 000 kroner.

Mannen var allerede under behandling for spilleavhengighet da han tok opp lån i morens navn, og ifølge dommen er han opptatt av at hans historie skal bli kjent for å advare mot farene ved spill. Han har nå en spillegjeld på 600-700 000 kroner i tillegg til at foreldrene har overtatt gjeld på ca. 800 000 kroner.

– Min klient har mottatt dommen. Vi vil gå igjennom denne grundig før vi tar et endelig standpunkt til ankespørsmålet, opplyser hans advokat Sjur Engelsen Lange til TV 2.