Hvert år gjennomføres det en rekke kvalitetsundersøkelser på bil.

Her avdekkes det store forskjeller, mellom både merker og modeller. Noen eiere er strålende fornøyde med bilene sine og anbefaler dem gjerne til andre – mens andre igjen opplever mye problemer og er klare på at de ikke vil kjøpe samme bil igjen neste gang.

En av de største og mest seriøse undersøkelsene rundt dette med bilhold er det den amerikanske forbrukerorganisasjonen Consumer Reports som står for.

De har nettopp sluppet en pressemelding om årets resultat. Nok en gang er det stort sprik mellom beste og dårligste bilmerke og modell.

Svært omfattende

Consumer Reports har samlet inn data fra 420.000 (!) biler produsert mellom 2000 og 2019 og analysert dataene fra en stor spørreundersøkelse fra de som eier disse bilene.

Her har alt fra feil med motor og drivverk, via lakk, elektronikk, klimaanlegg og multimediasystem vært blant spørsmålene.

Bilekspert Benny mener undersøkelsen er reell også for nordmenn. Foto: TV 2 hjelper deg

– Undersøkelser som dette er viktige. Særlig når de er så store, omfattende og grundige som denne. Med over 400.000 analyserte svar, er det ikke tilfeldig hvordan resultatene blir. Dette er en av de mest troverdige undersøkelsene som gjøres og som også betyr mye for bilbransjen. Gjør du det godt her er det en fjær i hatten, I motsatt fall en stygg ripe i lakken, sier Brooms bilekspert Benny Christensen.

– Selv om den er gjort i USA?

– Ja, absolutt. Tenk hva å komme dårlig ut i en slik undersøkelse der betyr for bilfabrikantene. Her snakker vi trolig om tap av titusenvis av bilsalg. Slikt påvirker bunnlinjen hos selskapene.

Viktig pekepinn

Giulia ser tøff ut, men kundene er ikke veldig fornøyde med Alfa Romeo som bilmerke generelt, eller Giulia spesielt.

– Jeg mener også at en bil som går i stykker i USA, går i stykker her hjemme. Feil på en strammer til registerkjedet, dårlige støtdempere, kranglete elektronikk eller lite intuitivt eller dårlig navigasjonssystem er ikke stedsavhengig. Selv om det så klatr finnes, kall det lokale feil, som påvirkes av klima, eventuell salting, sol og streng kulde osv.

Dårligste bilmerker: 1. Cadillac - 23 poeng

2. Alfa Romeo - 27 poeng

3. Acura - 29 poeng

4. Volkswagen 33 poeng

5. Jeep - 35 poeng

– Bilmarkedene her i Norge og USA er som kjent ganske forskjellige, så ikke alle modellene er like aktuelle her hjemme. Men jeg mener likevel at det tegnes et mønster og et bilde på styrker og svakheter her som man som bilkjøper – enten det er snakk om ny eller brukt bil – bør sette seg inn i.

De flest vil jo ha et enkelt, forutsigbart og rimelig bilhold. En titt på denne undersøkelsen gir klare pekepinner på hva du da kanskje bør styre unna, eller velge.

Ikke veldig overrasket

Chevrolet Colorado, som også finnes her hjemme, blir taper-modellen i denne undersøkelsen.

– Du har jo sett på og analysert mange titalls slike undersøkelser de ti årene Broom.no har holdt det gående. Hva tenker du om resultatet denne gangen?

– Det er vel ikke akkurat "breaking news". Det er vel snarere slik det ofte er på bunnplasseringen, som vi har fokus på her. Men ikke uten et par unntak.

– Når vi ser på bilmodeller, vil kanskje noen bli overrasket av å finne to VW-modeller helt på bunnlista. Nemlig Tigan som har solgt godt her hjemme i åresvis og Atlas, som er en stor SUV som tilsvarer vår Touareg, men som produseres i USA.

Dårligste bilmodeller: 1. Chevrolet Colorado - 4 poeng

2. Chevrolet Camaro - 5 poeng

3. Jeep Wrangler - 12 poeng

4. Alfa Romeo Giulia - 13 poeng

5. Volkswagen Atlas - 13 poeng

6. Volkswagen Tiguan - 15 poeng

– Dette var heller ikke noe godt resultat for legendariske Chevrolet. De har faktisk de to dårligste modellene med henholdsvis pickupen Colorado og sportsbilen Camaro.

– Om vi ser på merkene, så snur bildet seg litt. Da er det statusbilen Cadillac som kommer dårligst ut, foran italienske Alfa Romeo. At Acura, som er et søstermerke til Jjapanske Honda, kommer på tredjeplass på bunn-listen overrasker meg litt. De gjør det vanligvis langt bedre i slike undersøkelser.

– Også her får VW slakt og gis en fjerdeplass på bunnlisten for bilmerkene og foran Jeep på femte.

– Og om du skal prøve deg på en liten konklusjon helt til slutt. Hva sier du da?

– At det kan være lurt å styre unna enkelte merker eller modeller om man vil ha enklest mulig bilhold. Men om du er entusiast og drømmer om en tøff Alfa Romeo, en Cadillac, eller en Chevrolet pickup – så ikke la dette skremme vannet av deg. Men vær klar over hva du kjøper og vær inneforstått med at enkelte merker og modeller krever litt mer av sine eiere enn andre. Det tror jeg får være min konklusjon her.

