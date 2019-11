Se Astana mot Manchester United på TV 2 Sport 1 og Sumo torsdag fra kl. 16.35.

Ole Gunnar Solskjær har reist med en svært ung og urutinert Manchester United-tropp til Kasakhstan for å møte Astana torsdag.

Manchester United-manageren har elleve spillere uten førstelagskamper i troppen på 18 spillere. Solskjær har allerede bekreftet at ungguttene Ethan Laird, Di'Shon Bernard og Dylan Levitt, samt keeperveteran Lee Grant, kommer til å få sine debuter i Astana.

Astana-trener Roman Grigorchuk vil ikke gå med på at Solskjærs uttak er respektløst.

– Det er upassende å snakke om mangel på respekt her. Hver klubb gjør sine egne vurderinger, og de har rett til å sette sammen troppen på den måten de anser som nødvendig. Vi forstår hvor langt unna vi er Manchester United, sier Grigorchuk.

Ukraineren mener at alle som tilhører Manchester United er kvalitetsspillere.

– Vi ønsker å spille god fotball, og vi går for seier. Det blir ikke lett når motstanderen er så sterk. Vi mangler ikke motivasjon, for dette er en stor begivenhet for oss, sier Grigorchuk.

Dette er debutantene i troppen: Ethan Laird, Arnau Puigmal, D'Mani Mellor, Matej Kovar, Max Taylor, Ethan Galbraith, Di'Shon Bernard, Largie Ramazani, Dylan Levitt, Teden Mengi og Lee Grant.



Ole Gunnar Solskjær mener uttaket til kampen mot Astana er sunn fornuft.

– Vi har gjort det bra, og når vi har tatt oss videre etter fire kamper, har det gitt oss muligheten til å gi spilletid til de erfarne spillerne som trenger det. Axel Tuanzebe, Luke Shaw og Jesse Lingard har ikke så mange kamper, og det er en god sjanse til å gi Lee Grant sin debut. Det er vanskelig å gi ungguttene kamper mot voksne menn. Vi har EFL Trophy, og dette er en annen fin mulighet til å se spillerne, sier han.

Solskjær mener kampen mot Astana er en gyllen mulighet for ungguttene.

– Jeg forventer at det blir en tett og jevn kamp. Vi har noen unggutter, og hvis de skal lære å spille slike kamper, er dette en flott start. Jeg forventer ikke at de skal dominere, men vi burde bite fra oss og gi Astana kamp. Hadde vi dratt med alle førstelagsspillerne, hadde vi kanskje hatt en bedre mulighet til å vinne kampen, men dette er den riktige beslutningen. Det kommer til å bli en fin kamp, sier Manchester United-manageren.

Manchester United leder gruppen to poeng foran AZ Alkmaar, som er motstander på Old Trafford i siste kamp. Astana ligger sist uten poeng.

– I cupene har vi en realistisk mulighet til å kjempe om trofeer, og vi tar alle disse turneringene seriøst. Det er en sjanse for å vinne noe, så vi skal gjøre vårt beste, lover Solskjær.