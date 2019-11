Det opplyser politiadvokat John Skarpeid til TV 2 torsdag morgen.

Den 30 år gamle mannen har erkjent at han drepte kvinnen i 50-årene. Torsdag klokken 13 fremstilles han for varetektsfengsling i Moss tingrett.

– Vi vil be om fire ukers varetekt med brev- og besøksforbud, sier Skarpeid.

Politiadvokaten opplyser at siktede og den avdøde kvinnen har «en form for relasjon», men avkrefter at de to er i familie.

Han ønsker ikke å opplyse hvor i bilen kvinnen lå skjult eller hva som skjulte henne.

– Jeg ønsker heller ikke å si noe om drapstidspunkt eller sted for drapet, sier Skarpeid.

Den siktede mannen har gitt en detaljert forklaring til politiet, ifølge Skarpeid. Politiet vil nå jobbe med å få bekreftet hans versjon av hvordan, hvor og når drapet skjedde.

Skarpeid vil ikke svare på om det er beslaglagt noe form for våpen i forbindelse med saken.

30-åringens forsvarer Sille Heidar opplyser til TV 2 at han har samtykket til fengsling. Han har foreløpig ikke formelt tatt stilling til spørsmålet om straffskyld.

Politiet ble varslet om saken ved at kolleger av den avdøde kvinnen ringte inn. De var bekymret fordi kvinnen ikke hadde møtt på jobb de siste to dagene.