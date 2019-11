Venter opptil én meter snø i helgen: – Det blir mye action

Helgen blir mildt sagt variert rent værmessig, i hvert fall hvis vi skal tro meteorologene.

Mange kan forvente både sterk vind og snø, men spesielt én landsdel ser ut til å slippe unna.

– I løpet av dagen vil det klarne opp, og det blir pent vær over Østlandet, slår Roar Inge Hansen i StormGeo fast.

Fint, men kaldt

Dermed kan befolkningen fredag forvente lettskyet pent vær, men med enkelte snøbyger i Jotunheimen og på Dovre, samt en del vind over Oslofjorden.

– Det været som blir på fredag fortsetter lørdag og søndag, men det blir gradvis litt kaldere, fortsetter Roar Inge Hansen.

Generelt må man forvente at temperaturen synker om kveldene, og ifølge meteorologen er det sannsynlig med mellom fem og ti minusgrader i Oslo-området.

– Det blir en del sol, forklarer Hansen.

Sludd

Østlandet ser ut til å bli den største værvinneren, men det finnes også håp for Vestlandet.

– Vestlandet får en fin dag fredag. Men det blir nordlig vind og noen sluddbygger ved kysten, sier Storm-meteorologen.

Dette været ser også ut til å fortsette lørdag, mens søndagen er mer utrygg.

– Søndagen er mer utrygg med tanke på at sluddbygene ved kysten vil bre seg innover landet, sier han.

– Det blir noen få varmegrader midt på dagen når været klarner opp, men det blir minusgrader om nettene.

Vanskelige kjøreforhold og snøskredfare

I Nord-Norge blir derimot situasjonen en annen. Et lavtrykk som ligger over Finland trekker fredag inn over Finnmark, og samtidig går et annet lavtrykk inn over Nordland.

– Allerede i morgen blir det snø i Troms og Finnmark, og vinden øker på til kuling, kanskje sterk kuling, forklarer Roar Inge Hansen.

Lørdag ligger det an til å bli liten storm i perioder langs kysten fra Lofoten til Nordkapp, og det er ventet en god del snøbyger i dette området.

– Det blir vanskelige kjøreforhold og økende snøskredfare. Jeg ser for meg at det kan bli en nokså trøblete helg, sier han.

Øst i Finnmark er det derimot ventet mindre nedbør lørdag og søndag.

Opptil én meter snø

I Trøndelag blir det for det meste skyet med sludd- og snøbyger fredag. Snøen vil fortsette å falle gjennom helgen.

– Indre strøk av Trøndelag og Møre og Romsdal kan få opp mot én meter snø i løpet av helgen. Det kan lett skape problemer i en del områder, sier Roar Inge Hansen.