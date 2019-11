Slakter planer om å kutte skole-PC: – Bidrar til økt klasseskille

– Eksperiment med barna

Kristjánsson legger til at Stavanger skal fortsette å være en «smart» by, og at de rødgrønne ikke er motstandere av digitalisering.

– Men vi er nok litt uenige om hvor mye tid de minste ungene skal bruke på en skjerm, sier han.

Han mener man utsetter ungene for et veldig stort eksperiment ved å gi dem PC på skolen, ettersom forskning på mye skjermbruk i ung alder ikke er entydig.

– Alle vil være på lag med fremtiden, men fremtiden er vi jo i ferd med å skape nå. Hvilke nettvaner barn skal ha, og hvor mye de skal være på datamaskinen formes nå, sier han.

«Digital pause»

«Digital pause» er et uttrykk som har blitt brukt for å forklare det nye forslaget. Kristjánsson innrømmer at dette høres radikalt ut, men mener forslaget egentlig er moderat.

– Det som er radikalt er å gi barn en PC man skal ha med seg hjem. Jeg kan ikke garantere at vi vinner noen populæritetskonkurranse blant 6- og 7-åringene, men dette er for å strekke ut en hjelpende hånd til foreldrene.

Han mener det skal være opp til lærerne å avgjøre når – og om – en PC brukes i klasserommet.

MODERAT: Mimir Kristjánsson i Rødt mener forslaget er moderat. Foto: Terje Bendiksby / NTB Scanpix

– Det skal selvfølgelig fortsatt brukes digitale verktøy i skolen. Men jeg tror mange begynner å se at vi har en ukritisk holdning til en del sider av digitaliseringen, sier han og legger til:

– Det kan også ha noen negative effekter, og derfor må vi ha en smart tenkt digitalisering, og ikke gi etter for våre laveste impulser hele tiden.

– Uvettig pengebruk

På svar fra Høyre-politiker John Peter Hernes' kritikk, svarer Kristjánsson at det er dagens ordning som bidrar til et klasseskille.

– Det finnes barn som ikke har ressurssterke foreldre, som lar barna sitte foran PC hele kvelden. Kommunen kan ikke påtvinge alle 6-åringer å ha privat PC, mener han.

I tillegg mener den Rødt det er uansvarlig av kommunen å bruke mange millioner kroner på ordningen, og at det er uvettig pengebruk.

Det nye tiltaket vil spare kommunen tolv millioner kroner over fire år.

Går bakover i tiden

Høyre-politiker Hernes mener datamaskinene er et like naturlig verktøy å bruke som penn og papir.

– Nå går de absolutt bakover i tid, istedenfor inn i fremtiden. De digitale verktøyene bidrar også til at man lærer hvordan å håndtere sosiale medier. Det er kjempeviktig, sier Hernes.

Hernes er selv far til fem barn, og mener databruken på skolen ikke er et problem.

– Det er de andre mediene i hjemmet som er problemet, sier Hernes.

Mener det går i mot læreplan

Arne Kristian Espedal er rektor ved Jåtten skole, som er en av Stavangers største grunnskoler med 625 elever. Han forteller at de i prinsippet allerede har en mobilfri skole.

Når det gjelder at skoleelevene ikke får egne chromebooks før i femteklasse, mener han går i mot lærerplanen.

– I læreplanen er det helt klart at digital kompetanse er en av kunnskapene barna skal få, og da må vi bruke digitale hjelpemidler. Politikerne kan ikke bestemme at man ikke skal bruke digitale hjelpemidler, sier Espedal.

Rektoren sier han ikke er kjent med om bestemmelsen er et innsparingstiltak eller en politisk mening. Om det er sistnevnte mener han forslaget er desto merkeligere.

– Vi har et oppdrag i kunnskapsløftet å jobbe med dette, og vi prøver å bruke dette i undervisningssammenheng, sier han.

– Underlig

På Jåtten skole begynner elevene å ta chromebooksene med seg hjem i andreklasse.

Han skjønner at overdreven skjermbruk kan være et problem for mange, men selv opplever han ikke at dette er et problem på skolen.

– Alt arbeidet på skolen er ikke knyttet til en skjerm. Hvis vi skal ha opplæring i digital kompetanse må vi bruke skjerm på en fornuftig måte. Vi legger eksempelvis stor vekt på nettvett, forteller rektoren.

Han tror hjemmesituasjonen er mer prekær enn skolesituasjonen for de som har et problem med mye skjermbruk.

– Når man har noe som er likt for alle, som en datamaskin til hvert barn, så bidrar det til å viske ut forskjellene. Hvis det nye forslaget innebærer at vi må ta noe fra noen, så syns jeg det er underlig, sier han.