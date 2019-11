TV 2s nye barne-TV «Oiii» skal i samarbeid med Nordisk Film levere over 350 timer med nye, originale norske barneprogrammer, dramaserier, filmer og faktaprogrammer.

De første barneprogrammene vises på TV 2 fra klokken 06.15 den 1. desember, og sendes fast hver lørdag og søndag.

– Gjennom «Oiii» skal vi tilby norsk, lærerik underholdning på TV 2s plattformer, som skal være trygt for barn i alle aldre, sier Kathrine Haldorsen, programredaktør i TV 2.

Eget univers

Barneinnholdet «Oiii» vil i tillegg til å vises på TV, få sitt eget univers på TV 2 Sumo.

Her kan seerne få tilgang til et bredt tilbud med trygg, norsk barneunderholdning.

– Med «Oiii» får TV 2 et barneunivers med alderstilpasset innhold av høy kvalitet, en redaksjonell innpakning og skreddersydde lokale programmer som speiler norske barns liv og hverdag her og nå. Nordisk Film er stolte over å kunne levere et helstøpt barneunivers til TV 2, som bygger på vår historie og erfaring med både å distribuere og produsere sterkt innhold, sier Kirstine Vinderskov, kanalredaktør i Nordisk Film.

Passer mange aldere

Innholdet i «Oiii» er tilpasset barn fra tre år og oppover. Mens fire- til syvåringer kan glede seg til «Oiii-gården», passer «Monstermaling» godt for barn i alderen 6 til 12 år.

For de aller minste bys det på «Jul i historiehulen», hvor Cecilie Skog leser fra «Pulverheksa og julenissen». Neste år byr «Oiii» blant annet på en helt ny bakekonkurranse og en ny nordisk dramaserie for barn.

Se «Oiii» på TV 2 og TV 2 Sumo fra og med klokken 06.15, 1.desember.