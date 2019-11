Militæret i Sør-Korea sier at Nord-Korea har avfyrt et uidentifisert prosjektil.

Ingen umiddelbare detaljer foreligger om hva slags prosjektil det dreier seg om eller hvor det falt ned. Forsvarsledelsen i Sør-Korea opplyser at den mottok informasjon om utskytingen like etter klokken 17 torsdag.

Den japanske regjeringen opplyser på sin side at det kan ha dreid seg om et ballistisk missil, men at missilet ikke falt ned i den japanske økonomiske sonen, melder TBS News.