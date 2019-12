Simen (25) ble sjokkert da han så Farmen-Erik (24) på TV: – Først ble jeg litt sur

Den siste ordinære uken på Farmen-gården er snart over, og den eneste av de gjenværende deltakerne som har sikret seg en plass i finaleuka, er storbonde Erik Rotihaug (24).

– Det var en veldig god følelse. Jeg kunne liksom senke skuldrene litt, begynner Erik, før han passer på å understreker at han og noen få andre jobbet beinhardt for å få penger til mat fra markedet.

Tilbake i Nordfjordeid og 2019 har han også lagt merke til hvor mye ti uker på Lundereid faktisk har gjort med ham.

– Det er jo en helt annen Rotihaug som sitter i den stolen den siste uka, enn han som satt der i første uka. Den siste versjonen var mer selvsikker, kjente folkene rundt seg og visste hva det gikk i, forklarer han.

– Sa jeg skulle på interrail

24-åringen får stort sett gode tilbakemeldinger fra Farmen-seerne, men enkelte har bitt seg merke i at han i noen tilfeller er en liten luring.

– Den stjelinga med egg og telemarkskling er det mange som har vært skuffet over, men lefsene var veldig gode. Og der og da, var det en riktig avgjørelse, sier han.

GODE KAMERATER: Simen Hjelmeland (t.v.) og Erik Rotihaug har kjent hverandre hele livet. Foto: privat

Før han reiste inn til 1919, bestemte han seg for å spille barndomskameraten, Simen Hjelmeland (25), et aldri så lite puss også.

– Jeg sa at jeg skulle på interrail til Sveits og det området der, og da ville han så gjerne være med. Han er nemlig lidenskapelig opptatt av fjell og klatring, sier Erik.

Fikk seg en overraskelse

Siden han ikke skulle til Sveits og fjelltoppene, men 100 år tilbake i tid på en gård i Telemark, måtte Erik være kreativ, og pakket derfor ei t-skjorte med Simens ansikt på.

Lørdagen før Farmen-premieren satt Simen og så på TV. Plutselig dukket Erik opp i en God kveld Norge-reportasje.

I tillegg til at han ble overrasket over å se kameraten, ble han sjokkert da han oppdaget at det ikke bare var Erik som smilte til TV-seerne. Det gjorde også Simen selv, fra t-skjorta Erik hadde valgt for anledningen.

PÅ LANSERING: Erik hadde valgt å bruke t-skjorta med Simens ansikt under lanseringsintervjuene med pressen. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

– Han hadde jo valgt det styggeste bildet, sier Simen lattermildt og forklarer at han har på seg parykk og skjegg til en revy-oppsetning.

– Først ble jeg litt sur

Simen sier at det ikke er ulikt Erik å finne på noe som går på bekostning av kameratene.

– Han er et «toskehaud»! Først ble jeg litt sur og tenkte «Faen, Erik! Du kunne valgt et finere bilde!», men det gikk fort over. Det er jo litt stas å få litt skjermtid også. Så jeg feiret det hele med en pisslunka Pokal-pils til slutt, forteller Simen.