I disse dager er mer enn 60 ulike produksjoner ute på turné, og julekonsertene er blitt en millionindustri som også kirkene tjener godt på.

– Jeg synes det er deilig. Det er sånn vi ønsker det i kirken. At folk står i kø for å komme inn, sier kirkeverge Nils Opsahl og tar om mobilen for å ta et bilde av ei lang kø foran inngangen til Tromsø domkirke.

– Et godt motiv for årsmeldingen!

Julesanger skaper trengsel

Men det er ingen kirkelig hendelse som har skapt trengsel foran domkirken, det er julekonsert som skaper køer.

Inne forbereder produsent Håkon Ims og Julenatt-ensemblet seg til premieren på syvende turnesesong med Beat for beat-musikerne Frøydis Grorud og Trond Lien. Med seg denne gang har de Lise Mæland, Emil Solli-Tangen, Lisa Stokke og Jørn Hoel, og i Tromsø gjennomførte de tre konserter.

Tre fulle kirker som med over 1200 tilhørere ga en billettinntekt på 500.000 kroner. Av dette ble kirkevergens driftskonto styrket med 75.000 kroner.

– Med profesjonelle musikere og arrangører i de store kirkene så tar vi 15 prosent av brutto billettomsetning i husleie. Penger som i hovedsak brukes til nødvendig vedlikehold, og som for oss er av stor verdi. Samtidig er vi blitt flinkere til å møte de behov profesjonelle aktører har, og de krav de stiller, forteller Nils Opsahl.

– Ikke dyrt, ikke billig

Kirkene er ikke lenger et sted der artister og musikere får slippe inn uten å betale for seg.

– Ikke dyrt, men heller ikke billig, sier kirkeverge Opsahl i Tromsø.

Leieprisen varierer, og har økt sterkt de senere år. På tross av det, er kirkene førstevalget for de langt fleste arrangørene. Bare på nettstedet Ticketmaster selges det i disse dager billetter til flere titalls turneer med hundrevis av konserter landet rundt.

Å ta turnéklassikeren Julenatt nordover til Tromsø med to lokale stjerner, Lisa Stokke og Jørn Hoel ble en suksess. Solid applaus så vel av publikum i kirken, som av anmeldere i lokalpressen. At Jørn Hoel skulle bli julesanger kom nok som en overraskelse på mange, på han selv inkludert.

– Hva driver dem?

– Jeg har alltid lurt på alle disse artistene som holder på år etter år etter år med julekonserter. Får de julestemning, tjener de penger, blir de kanskje litt religiøse, undret Jørn Hoel. Såvidt i gang med en lang turne, men allerede klar på at dette er trivelig.

Kirkevergen tar bilde av køen foran Tromsø kirke. Foto: Egil Pettersen.

Kirkeverge Opsahl i Tromsø har sitt syn på hva som inspirerer så mange toppartister til synge julesanger i kirken i denne stille, mørke adventstiden.

– Det er noe med atmosfæren å gjøre, med akustikken og det mysistiske mange opplever i kirkerommet, sier han.

Håkon Ims produserer Julenatt, og trekker inn et annet viktig moment.

– Artister tjener jo ikke mye penger på platesalg lenger, med så mye streaming og sånn. Derfor blir konsertvirksomhet viktigere. Det er jo en inntektskilde, sier han.