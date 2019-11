Det har vært flere kollisjoner og trafikkuhell i Sør-Norge i morgentimene.

– Det er glatt føre i store deler av distriktet, sier operasjonsleder Terje Marstad hos politiet i Øst.

Han oppfordrer alle til å beregne god tid hvis de skal kjøre bil.

– Kjør sakte og kjør forsiktig, sier Marstad.

Buss veltet

En buss har sklidd av veien og veltet i et kryss på Kjeller. Det var kun to personer i bussen, en kjørelærer og en kjøreelev.

– Dets er ikke ut som at noen av de er skadet, sier Marstad.

Bussen skal ikke ha hatt høy hastighet når den sklei av veien. Marstad sier at været og glatte veier kan være en årsak til ulykken.

Ikke alvorlige personskader

Politiet fikk 08.26 melding om at en lastebil og en personbil har vært involvert i en trafikkulykke på Råde.

– Det er store materielle skader, sier Marstad.

Det var to personer involvert i ulykken og ingen av de skal ha pådratt seg alvorlige skader.

Marstad sier at politiet er på stedet og undersøker hva som har skjedd.

#Råde #Fv118 #Missingmyr kl 0826; lastebil mot personbil. 2 personer involvert. Ukjent skadeomfang så langt. — Politiet i Øst (@politietost) November 28, 2019

Trafikale problemer

Politiet er også på vei til Skedsmokorset hvor to vogntog står fast. Det ene vogntoget skal ha kjørt i autovernet og skaper trafikale problemer.

SNØ: Det er meldt snø på store deler av Østlandet. Foto: Meteorologisk Institutt

På Frogner har to bilder vært involvert i en trafikkulykke. Nødetatene er på stedet og tar seg av de to førerne. Førerne av bilene skal ha pådratt seg lettere til moderate skader og er fraktet vekk i ambulanse for en sjekk.

Marstad sier at det ikke er meldt om alvorlig personskade i noen av ulykkene så langt.

– Utfordrende kjøreforhold

Vegtrafikksentralen i Øst oppfordrer også bilistene til å være forsiktig.

– Beregn god tid, tilpass farten etter forholdene og slipp brøytemannskapet fram, skriver de på Twitter.

Det er meldt nedbør i form av snø, sludd og regn på store deler av Østlandet i dag. Vegtrafikksentralen skriver at dette kan føre til lokalt utfordrende kjøreforhold.

Meteorologisk Institutt skriver at det er ventet 5 til 15 centimeter med snø i Østlandsområdet i løpet av dagen. I Agder og Østfold vil det være mest regn, mens resten av regionen vil få snø.