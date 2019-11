Napoli har gjort det til å en vane å gjøre det vanskelig for Liverpool, som har tapt borte for italienerne de to siste sesongene.

Onsdag kveld klarte de 1-1 på Anfield, som betyr at Liverpol trolig må ta poeng borte mot RB Salzburg i siste runde for å ta seg videre til åttedelsfinale i Champions League.

På pressekonferansen etter kampen ble Jürgen Klopp spurt om tungvektsduellen med Napoli-trener Carlo Ancelotti.

– Jeg bryr meg ikke om hvem som hadde vunnet en boksekamp. Jeg er noen år yngre enn Carlo. Jeg håper jeg hadde vunnet, men jeg er ikke sikker, sier Liverpool-sjefen.

– Jeg sliter åpenbart mot Napoli, så jeg beklager det. Det handler mest om hvor gode de er. Napoli spiller vanligvis en annen type fotball. Her forsvarte de seg og kontret. Det er ikke enkelt. Når et lag med kvaliteten til Napoli velger den inngangen, gjør de det vanskelig for oss. De hadde trolig endret på det om vi tok ledelsen 1-0, fortsetter Klopp.

– Når har det vært enkelt for oss?

Da det gjaldt som mest forrige sesong, vant imidlertid Liverpool 1-0 over Napoli og tok seg videre på bekostning av Carlo Ancelottis menn.

– Jeg vil ikke si at vi trenger presset, men vi har alltid det. Jeg har vært her i fire år, så fortell meg når det har vært enkelt? Forrige sesong måtte vi vinne 1-0 hjemme mot Napoli. Jeg kan ikke huske en kamp med mer press enn den. Det var virkelig vanskelig, men vi klarte det. Nå må vi ha noe i Salzburg. Nå er denne kampen over, og problemet nå er at Fabinho er skadet og at vi møter Brighton, sier Klopp, som ikke visste skadeomfanget til Fabinho.

Klopp innrømmer at de hadde håpet å sikre avansement mot Napoli.

– Men jeg vet hvordan mennesker er. De skulle ønske at vi kunne avgjøre gruppen og ta en ferietur til Salzburg. Om vi har ambisjoner i Champions League, så må vi vise det i Salzburg. Før den tid skal vi vise ambisjoner i Premier League, sier Klopp.

Ekspert: – Salzburg har alt å vinne

Salzburg og Liverpool møtes i Østerrike tirsdag 10. desember.

– Jürgen Klopp hadde selvfølgelig håpet å unngå at det var noe på spill. Han ville reist til Østerrike, spilt med B-laget og hatt en grei gjennomkjøring. Nå blir det kniven på strupen for Liverpool. Salzburg kommer til å være mer fyrt opp enn noen gang. Det kommer til å koke på stadion, sier TV 2s fotballekspert Brede Hangeland i Champions League-studio.

– For en nydelig kamp det blir for Salzburg og Erling Braut Haaland. De er allerede sikret tredjeplass. Da vi så gruppeoppsettet, sa vi at Napoli og Liverpool ville ta seg videre, mens Salzburg nok var det tredje laget. De har alt å vinne. Det kommer til å koke godt der nede i Østerrike, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

Lørdag ettermiddag skal Liverpool opp mot Brighton hjemme lørdag. Merseyside-klubben leder Premier League med åtte poeng ned til Leicester. Manchester City på tredjeplass har ni poeng opp til Liverpool.