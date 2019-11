Ingen av koffertene på bagasjebåndet tilhørte de norske utøverne, som måtte avlyse den planlagte treningen onsdag på grunn av bagasjeproblemene.

Flere av utøverne ble svært frustrerte da de innså at deres bagasje ikke var kommet med flyet, skriver SportExpressen.

– Utøverne liker ikke å avlyse treninger, så det er ikke så populært. Men de er vante til at det kan være slik når de reiser, sier landslagstrener Geir Endre Rogn.

Emil Iversen tok på sin side det hele med godt humør.

– Vi får kanskje dra hjem igjen, helt enkelt. Det blir ingen nordmenn på start i helgen, sier han med et smil.

Han legger til at laget har med det viktigste. Skiene blir nemlig fraktet i smøretraileren som kjører til Ruka.

De norske utøverne skal ha fått bagasjen sin onsdag kveld.

Verdenscupåpningen i finske Ruka starter med sprint fredag, etterfulgt av klassisk 10 kilometer for kvinner og 15 kilometer for menn. Minitouren blir avsluttet med 10 og 15 kilometer jaktstart i fri teknikk for henholdsvis kvinner og menn.

Norge sender til sammen tjue langrennsløpere til Finland.

