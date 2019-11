I et eksklusivt intervju med avisen The Sun skylder Clarkson på Thunberg for at bilinteressen blant unge er fallende.

– Ingen jeg kjenner under 25 er interessert i biler overhodet – Thunberg har tatt liv av bil-showet.

– De blir lært på skolen, før de lærer å si «mor» og «far», at biler er ondskap. Det bærer de med seg, mener Clarkson, som får støtte av kompisen og sidekick Richard Hammond.

– Unge bryr seg ikke om biler. Hvor mange av dagens barn vokser opp med plakater av biler på veggene? spør Hammond seg.



Men selv om de ikke er store fans av Thunberg, går de tidligere Top Gear-gutta en mer miljøvennlig retning i sitt nye program.

Hun er en idiot

For første gang siden de begynte å samarbeide for over 20 år siden har Hammond og Clarkson, sammen med medprogramleder James May, blitt filmet mens de snakker om klimaendringer uten å gjøre narr av det. Gjengen skal rette oppmerksomheten mot klimakrisen i en spesialepisode av programmet The Grand Tour som kommer neste måned.

– For første gang har vi global oppvarming presset ned i halsen vår. Og vi er ikke dumme, det er definitivt en ting. Du kan endre meningen din, sier Clarkson.

– Kun en idiot endrer ikke mening når de blir konfrontert med uimotsigbare bevis. Spørsmålet er hva man skal gjøre med det?

Og det er her programlederens irritasjon over Thunberg kommer inn i bildet:

– Hun er en idiot. Å gå rundt å si at alle kommer til å dø vil ikke løse noen ting, kjære.

Hylles av Sting

En som derimot er langt mer positiv til Thunberg er artisten Sting. I et intervju med TV 2 sier han at klimakampen er én av de største utfordringene vi står overfor, og at vi må ha politikere som tar det på alvor.

– Når vi har en president i USA som sier at dette er en bløff, så er det alvorlig. Han er en bløff, sier Sting.

Den verdenskjente artisten benyttet også anledningen til å hylle den svenske tenåringen Greta Thunberg.

– Hun er veldig inspirerende. Hun og andre unge klimaforkjempere sier til vår generasjon at vi ikke har gjort nok, og det er rett. Å se det engasjementet er inspirerende, sier Sting til TV 2.