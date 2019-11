Avisen skriver at det kom fram i formannskapsmøtet i Grimstad kommune onsdag kveld.

– Dette er en enkelthendelse som ikke vil skje igjen, fastslo økonomisjef Monica Helland Nordby i møtet.

Helland Nordby nevnte ikke Aas ved navn, men Agderposten skriver at det er ingen tvil om at mottakeren av pengene er kraftinvestoren eller i neste omgang hans kreditorer.

Agderposten har tidligere skrevet at Aas kan søke norske skattemyndigheter om å få endret ligningen slik at han kunne få en underskuddstilbakeføring. I 2016 betalte han 208,2 millioner kroner i skatt på alminnelig inntekt til kommune, stat og fylke, skriver avisen.

Nå har altså skattemyndighetene tatt en avgjørelse, og Grimstad må betale 70 millioner kroner, mens fylkeskommunen og staten må dekke resten av summen.

Ifølge Agderposten sørger den såkalte skatteutjevningsordningen for at kommunen trolig får dekket så mye som rundt 95 prosent av beløpet. Ordningen er for inntektssvake kommuner.

Agderposten skriver at de onsdag kveld gjorde flere forsøk på å komme i kontakt med Aas uten å lykkes.

Einar Aas har i en årrekke levert svært sterke resultater som kraftmegler. Det har gjort ham til en av Norges rikeste menn, og en av dem med høyest inntekt, før han den 10. september i fjor tapte alt. Aas hadde 1,3 milliarder kroner i interesser i kraftmarkedet, plassert i det som kan ligne et veddemål om hvordan prisene ville utvikle seg. I stedet for at de norske prisene steg og nærmet seg de tyske, slik han så for seg, skjedde det motsatte.

Aas har måttet selge unna eiendeler for flere hundre millioner kroner, men ble reddet fra å bli slått konkurs etter å ha fått til en avtale med Nasdaq.

