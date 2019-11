Klokken 00.36 melder politiet at brannvesenet har kontroll på stedet, og at det jobbes med å sikre nærliggende bygninger. Kraftlaget er på vei for å koble fra strømmen.

Operasjonsleder i politiet Mads Berhoft sa til TV 2 tidligere i natt at det varr stor fare for spredning, og at de hadde evakuert sju personer fra to boliger.

– Det er et fjøs som brukes som garasje som det er full overtenning i. Det jobbes ut fra at det er en gassflaske propan der.

– Vi prøver å berge byggene rundt, for det er stor fare for spredning. Det ligger også et gårdsbruk tett ved der det er dyr, og bonden har fått lov til å bli værende hjemme så han kan få dyrene ut hvis det blir nødvendig, sa Bernhoft.

Politiet opprettet en sikkerhetssone på 100 meter rundt bygget fordi propanflasken utgjorde en eksplosjonsfare.