Sander Berges Genk har hatt et svært tøft møte med Champions League denne høsten.

Ett poeng på fem kamper er fasiten.

Onsdag kveld ble de ydmyket av Erling Braut Haaland og Red Bull Salzburg på eget gress.

– For svakt nivå

I tillegg lugger det i den belgiske serien, hvor de ligger på åttende plass etter 16 runder.

– Genk er for dårlig til å være i Champions League. De må være det dårligste laget i gruppespillet denne sesongen, sier Brede Hangeland i TV 2s Champions League-studio.

Nettopp nivået på klubben er grunnen til at TV 2s fotballekspert råder Berge til å finne seg en ny klubb.

– Det er viktig for Sander Berge at han kommer seg vekk snart – eller at Genk kommer opp på det samme nivået igjen. Det laget der, midt på tabellen i Belgia, er for svakt nivå for Berge, mener Hangeland.

– De var bedre forrige sesong. Nå har de spilt Champions League, er ferdig med det, og ligger midt på treet i Belgia. Det er ikke godt nok nivå for Sander Berge. Jeg håper at han forsvinner fort, fortsetter den tidligere Premier League-stopperen.

– Markant interesse

Berge er blitt koblet bort fra Genk i lang tid. I sommer var det spekulasjoner om at flere Premier League-klubber var villige til å punge ut for å hente ham.

TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen føler seg sikker på at Asker-gutten forsvinner fra Genk i nær fremtid.

– Han har noe med seg som midtbanespiller som er vanskelig å finne ute i Europa. Selv om han ikke var god i kveld for et svakt Genk-lag, har han vist tidligere at han har noe med seg som også større klubber er interesserte i, påpeker Mathisen.

– Det har vært markant mer interesse rundt ham det siste året enn tidligere. At han kommer til å finne seg en større klubb veldig snart, tror jeg vi fort får se, fortsetter den tidligere Start-profilen.

Selgende klubb

Genk har gjort seg kjent som en selgende klubb. Store stjerner som Thibaut Courtis og Kevin De Bruyne har en fortid i klubben.

– Genk driver også klubb på den måten, at har de et par spillere som leverer på et høyt nivå, så selger de, konstaterer Mathisen.

Selv var Berge en slagen mann etter tapet for Red Bull Salzburg.

– Det er alt i alt ekstremt skuffende å slippe inn fire. De er rett og slett bare for gode for oss. Det viser de atter en gang, sukket 21-åringen overfor TV 2.

– Vi hadde forventet å være bedre i dag. Det er ikke sånn at vi er dårlige spillere fra før, vi skal gå opp og mestre det her bedre. Vi må ta steg. Salzburg viser hvor listen ligger, sa Asker-gutten.