Fire UPS-ansatte er siktet for narkotikasmugling. I tillegg er minst elleve personer arrestert i forbindelse med saken i løpet av de siste to ukene, skriver Washington Post.

To mellomledere og flere sjåfører i UPS er blant de arresterte, melder avisen.

Ifølge myndighetene brukte de involverte standard pappkartonger som ble sendt gjennom selskapets logistikksystem. Flere tonn marihuana og andre typer narkotika ble på denne måten sendt hver uke fra leverandører i Mexico til destinasjoner over hele USA.

Inntektene fra den lukrative virksomheten gikk til flotte hus, ferier, eiendommer og luksusbiler, opplyser etterforskere.

Har holdt på i årevis

Etterforskningen av saken har pågått i lang tid. Den utpekte hovedmannen har jobbet i selskapet i 20 år. Gjennom stillingen som arbeidsleder i Tucson i Texas har han brukt en enkel metode for å skjule smuglervarenes avsender og mottaker. Etterforskerne frykter at taktikken også kan brukes av andre ansatte både i UPS og i andre selskaper.

– Han har kunnet tilby denne tjenesten til narkosmuglere uten å bli oppdaget verken internt eller eksternt av myndighetene i årevis, sier William Kaderly i Tucson-politiet til Washington Post.

– De har drevet på så lenge at de ikke hadde noen bekymringer for at de noen sinne skulle bli tatt, fortsetter Kaderly.

Dampeolje

I en uttalelse fra UPS heter det at selskapet samarbeider med politiet, men at de ikke har mulighet til å diskutere detaljene rundt arrestasjonene.

I starten skal smuglerne ha konsentrert seg om marihuana, men etter hvert utvidet de operasjonen til å omfatte andre typer narkotika og olje som brukes i elektroniske sigaretter.

Dampeolje fra det svarte markedet mistenkes å spille en sentral rolle i det pågående sykdomsutbruddet knyttet til bruk av elektroniske sigaretter i USA. Status per 20. november er at 47 mennesker har mistet livet og det er registrert 2290 tilfeller av lungesykdom, ifølge Center for Disease Control and Prevention.