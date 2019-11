Det er spennende tider for alle som vil ha elbil, og dem er det ikke rent få av i Norge.

En rekke modeller er på vei inn. Mange av dem er store, dyre og med lang rekkevidde. Men det skjer også ting i den andre enden av markedet.

En av dem som melder seg på der er Skoda. De kommer nå med lille Citigo e iV. Hvis du synes det er noe veldig kjent med denne bilen, har du rett. Dette er nemlig søstermodellen til en liten elbil som har vært på markedet flere år allerede, Volkswagens e-up!

Når Skoda nå får sin versjon av denne, skjer det samtidig med at rekkevidden øker kraftig sammenlignet med første e-up! Den lille elbilen har også fått en oppgradering på andre områder.

På tur til Amsterdam

Offisiell rekkevidde er på inntil 260 kilometer og prisene starter på 176.000 kroner for Ambition-utgaven. Mens toppmodellen Style koster 15.000 kroner mer. Da snakker vi bil som absolutt bør ha potensiale til å bite fra seg i Norge.

Vi har sendt avgårde Broom-redaktør Knut Skogstad til Amsterdam, der Skoda kjører lansering av elbilen sin. Nå er det på tide å finne ut hvordan det går.

Startet i snøvær

Ring, ring

– Hei, Vegard! Jeg satt akkurat og tenkte litt på at det er kontraster over lanseringsturene våre i Broom. I forrige uke var du i Los Angeles, i solskinn og med test på herlige veier. Det er ikke heeelt det samme å være i Amsterdam, en regntung dag sent i november. Men for all del: Dette er et veldig riktig sted å teste en bil som dette, sier Knut.

– Men det er vel fint å være på tur?

– He he, klart det er! Jeg startet dagen med fullt snøvær på vei til Gardermoen klokken 6 i morges. Da fryktet jeg en stund at jeg skulle få problemer med å rekke flyet. Som du vet: Endel bilister i Oslo-området blir helt hjelpeløse hvis det kommer så mye som fem centimeter snø. Men det gikk heldigvis bra og vi kom oss avgårde noe forsinket, etter deicing-kø på Gardermoen. Og nå har jeg fått kjørt Citigo e rundt omkring i Haag, som forresten er en veldig hyggelig by!

Broom-redaktør Knut Skogstad har tatt turen til et ganske regntungt Nederland, for å kjøre nye Skoda Citigo e.

Lade én gang i uka

– Her snakker vi vel bybil?

– Ja, det er nok utgangspunktet for veldig mange av de som kjøper Citigo e. Dette er en veldig kompakt og lettkjørt bil. Den er perfekt i en by med trange gater, mange fotgjengeren, sykkelfelt og generelt lite plass. Her sniker den seg rundt hjørnene og motoren gir veldig fint kraftoverskudd der du trenger det mest, opp til 50-60 km/t. Her er den kvikk og morsom og faktisk overraskende komfortabel, forteller Knut.

– Når den nå skal gå inntil 260 kilometer etter den nye og strengere WLTP-målemetoden, er det klart at den også blir langt mer anvendelig enn første e-up var. Det var en sånn bil der du typisk måtte lade så ofte du kunne, det var ikke mye å gå på. Nå vil jeg tro mange av kjøperne klarer seg med å lade én gang i uka, med mindre de har veldig mye småkjøring. Det er også viktig, hvis de skal klare å selge mye av den i storbyer der få har egen garasje og dermed også ikke uten videre kan rigge opp egen lader.

Skoda Citigo har vært på markedet i noen år allerede, nå har den også blitt elektrisk.

Hvilken bør du velge?

Citigo e har forresten ett søsken til. Seat har nemlig også fått en utgave av denne modellen. Mii Electric heter den og er nært identisk med de to andre.

– Her er det nok slik at VW, Skoda og Seat vil konkurrere internt, om de samme kundene. Hvilken du bør velge, er det ikke noe opplagt svar på. Prisene varierer med noen tusenlapper. Det viktigste blir kanskje hvilken forhandler man ønsker å bruke. Når det gjelder verditap, er det ikke enkelt å vurdere om merket vil ha særlig mye å si den dagen man skal bytte inn bilen, sier Knut.

Denne bilen vil snart bli et vanlig syn også i det norske gatebildet.

Får bilene i januar

– Noe mer du kan legge til om bilen?

– Dette er et typisk fornuftskjøp. Utgangspunktet har vært å lage en billigst mulig bil. Det merkes på flere områder, men samtidig er ikke disse trillingene uten sjarm. Plassen er også ganske god, de utvendige målene tatt i betraktning. To voksne sitter godt foran, baksetet er helt OK og i bagasjerommet går det ganske mye hvis du tar ut plata i gulvet og stabler i høyden. Og uansett er det vel neppe mange som legger ut på ferietur med en bil som dette.

– Det viktigste her er uansett kombinasjonen rekkevidde og pris. Der er det ikke noen andre som har mulighet til å yppe seg. For mange vil nok dette være akkurat det de trenger fra en elbil, mener Knut.

Vi kan legge til at de første kundene får bilene sine i januar. Og at Knut kommer tilbake med test når han er vel hjemme i Norge igjen.

