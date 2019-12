Norge er i en særstilling på salg av elbiler takket være rause økonomiske insentiver fra Staten. På det meste har antall nye elbiler stått for rundt halvparten av månedlige nybilregistreringer, og dette er nok bare starten. Neste år det ventet at elbilene totalt sett vil utgjøre mellom 50 og 60 prosent av alle nybiler.

Samtidig er lading i ferd med å bli en flaskehals for fortsatt salgsøkning.

Infrastrukturen holder rett og slett ikke følge med salgsveksten, og stadig økende køtendenser på ladestasjoner skaper voksende irritasjon blant elbilfolket. En årsak er det økende elbilantallet, men noe som også bidrar sterkt er at ladetiden generelt er lang.

En fersk undersøkelse viser likevel at antall ladestasjoner er relativt høyt i Norge sammenlignet med mange andre land. Utfordringen er at dekningen likevel blir for dårlig på grunn av det store antallet elbiler. Ifølge NAF trenger vi å komme opp i 10.000 ladestasjoner i løpet av få år, og Elbilforeningen legger lista enda høyere.

Vest-Europa og USA

At Norge har nesten like mange ladestasjoner som Frankrike – og bortimot tre ganger så mange ladepunkter – forteller fint lite, siden elbilsalget i Frankrike fortsatt er veldig lavt.

Det er Compare the market som har gjennomført undersøkelsen i løpet av høsten i år. Dette er en britisk prissammenligningstjeneste som blant annet leverer fakta på en rekke områder knyttet til bil og bilbruk.

Undersøkelsen omfatter land over hele verden, og et gjennomgående trekk er at elbiler fortsatt er et satsingsområde stort sett i Vest-Europa og USA; primært California.

En av Teslas virkelige genistreker var etableringen av et eget velfungerende ladenettverk. Foto: Frank Williksen

Nederlenderne er foran

Både i Asia (med et lite unntak for Japan og Kina), Afrika, Sør-Amerika og Øst-Europa står det temmelig dårlig til. Og i flere store og folkerike land i disse områdene finnes det knapt ladestasjoner over hodet. Pakistan, India, Kenya, Egypt, Argentina, Brasil og Dominikanske Republikk er eksempler på dette.

Flest ladestasjoner finnes det i USA, men Tyskland har nesten like mange ladepunkter. Disse to er klart størst i rene antall, men langt mer imponerende er Nederland, som har 7.783 ladestasjoner og godt over 10.000 ladepunkter. Drøyt 2.000 ladestasjoner i Norge er og blir beskjedent. Nederlenderne slår oss også på gjennomsnittlig antall innbyggere pr. ladestasjon. På denne listen er det nesten utelukkende europeiske land. Blant de tjue første er det bare New Zealand og Canada som blander seg inn, og først på 27. plass finner vi USA.

Flest ladestasjoner og ladepunkter for elbiler:

USA 17.680 – 29.252

Tyskland 11.802 – 28.967

Nederland 7.783 – 10.553

Storbritannia 6.959 – 17.616

Italia 3.513 – 7.037

Canada 3.337 – 4.941

Frankrike 2.059 – 3.549

Norge 2.014 – 8.965

Japan 1.506 – 1.529

Sverige 1.448 – 5.052

Spania 1.358 – 2.245

Østerrike 852 – 2.304

Belgia 788 – 1.458

Sveits 697 – 1.333

Portugal 616 – 1.334

Irland 595 – 1.143

De beste østeuropeiske landene her, er Ungarn og Tsjekkia med henholdsvis 464 og 398 ladestasjoner. Ellers er det mer enn glissent med lademuligheter i de fleste av disse landene, og i Moldova og Montenegro finnes det bare en ladestasjon i hvert land. Russland har 14 ladestasjoner, så det er ingen grunn til å legge elbilferieturen hit heller!

Antall innbyggere pr. ladestasjon:

Monaco 1.080

San Marino 1.678

Nederland 2.195

Norge 2.658

Island 3.187

Andorra 4.050

Lichtenstein 6.359

Sverige 6.894

Tyskland 6.973

Irland 8.074

Malta 8.153

Luxembourg 8.314

Isle of Man 8.483

Estland 8.541

Storbritannia 9.567

New Zealand 9.773

Færøyene 9.898

Østerrike 10.272

Canada 11.074

Sveits 12.258

Belgia 14.592

Danmark 16.119

Finland 16.545

Portugal 16.706

Italia 16.878

Gibraltar 17.367

USA 18.482

