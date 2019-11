Den britiske artisten Sting var onsdag i Norge i forbindelse med at Regnskogfondet fyller 30 år.

Sting har i en årrekke hatt et stort engasjement for både regnskogen og klimakampen, og opprettet i 1987 en stiftelse som har som mål å ivareta og redde regnskogen.

– Alvorlig



I et intervju med TV 2 sier han at klimakampen er én av de største utfordringene vi står overfor, og at vi må ha politikere som tar det på alvor.

– Når vi har en president i USA som sier at dette er en bløff, så er det alvorlig. Han er en bløff, sier Sting.

Den verdenskjente artisten benyttet også anledningen til å hylle den svenske tenåringen Greta Thunberg.

– Hun er veldig inspirerende. Hun og andre unge klimaforkjempere sier til vår generasjon at vi ikke har gjort nok, og det er rett. Å se det engasjementet er inspirerende, sier Sting til TV 2.

Bekymret for brexit

Han mener de unge klimaforkjemperne er fremtidens politikere, og at det er de som vil lede vei.

Sting er også bekymret for hva som vil skje med klimaspørsmålet dersom Storbritannia forlater EU.

– Brexit var en rar idé. Det har lammet regjeringen vår, og det vil fortsette å lamme regjeringen vår fordi det finnes ingen løsning på det. Vi trenger å være en del av store politiske grupper for å foreta endringer, og England vil ikke bli hørt dersom vi står alene. Jeg vil derfor foretrekke om vi blir i EU, sier han.