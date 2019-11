Saken oppdateres!

22-åringen, som har tatt Premier League med storm denne høsten, skadet seg like før pause i bortekampen mot Valencia.

Abraham gikk opp i en hodeduell, og ble holdt i armen av Ezequiel Garay.

Han landet stygt på hoften. Så ble han liggende på gresset, og fikk raskt tilsyn av Chelseas legeteam.

Ut på båre

22-åringen ble støttet bort til innbytterbenken. Abraham så ut til å ha svært vondt, og holdt seg til hoften.

Tammy Abraham så ut til å ha store smerter før han måtte bæres av banen. Foto: Javier Soriano

Ifølge flere reportere som er til stede på Mestalla, kom Abraham seg aldri inn i garderoben for egen maskin. Målsniken måtte bæres av banen, skriver blant andre Goal-journalisten Nizaar Kinsella på Twitter.

Abraham har scoret ti mål på 13 kamper i Premier League denne sesongen, og ett mål på fire kamper i Champions League.

Valencia utlignet

Kampen pågår ennå. Carlos Soler sendte Valencia i ledelsen etter 40 minutter. Bare ett minutt senere utlignet Mateo Kovacic med sin første scoring for Chelsea.

Like etter pause sendte Christian Pulisic Chelsea i ledelsen. Det etter en omfattende VAR-avgjørelse. Linjedommeren vinket for offside. Videoassistentene konkluderte imidlertid med at Garays tå var foran Pulisics armhule, og målet ble likevel stående.

Kvarteret senere reddet Kepa Arrizabalaga et straffespark fra Dani Parejo. Ni minutter før full tid utlignet Daniel Wass for Valencia med en scoring av det heldige slaget.

Dansken skulle legge inn fra høyreflanken. Istedenfor ble det et «skudd» som skrudde over keeper, i stolpen og i mål.

