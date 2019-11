Se Genk – Salzburg fra 20.00 på TV 2 Sport 1 og TV 2 Sumo (kampstart 21.00)!

Erling Braut Haaland er kampklar etter kneskaden som kostet ham to landskamper og helgens seriekamp med Salzburg.

Pappa Alf-Inge Haaland forteller at målmaskinen gleder seg til kampstart.

– Jeg snakket med Erling i går, og det gikk bra på trening. Han følte seg klar til å bli med. Han har jo vært ute i det siste litt, og fått litt dårlig med trening. Så jeg tror han er litt spent selv. Han trenger jo kontinuitet i treningsarbeidet, for han er en stor gutt. Men han er klar til å bidra, slår pappa Haaland fast overfor TV 2.

Sønnen Haaland har scoret i alle Salzburgs fire Champions League-kamper så langt og står med sju mål totalt i Europas gjeveste klubbturnering. Den 19-årige spisskometen har til sammen 26 mål på 18 kamper for Salzburg i ulike turneringer denne sesongen.

STORSCORER: Erling Braut Haaland. Foto: Kerstin Joensson

– Jeg kan avsløre at det ikke stemmer helt

I en dokumentar om Red Bull Salzburg, som sendes på TV 2 Sumo, kommer det imidlertid frem at klubben tvilte på om Braut Haaland ville velge dem da han samtidig var linket til klubber som Juventus for et knapt år siden.

– Hans far var svært viktig. Han anbefalte ham å dra til oss. Unggutten tenkte kanskje at det å komme til Østerrike ikke var et stort nok steg og «kun» et springbrett for å starte en veldig stor karriere, sier Christopher Vivell, sjef for rekrutteringen, i dokumentaren.

Men overfor TV 2 gjør pappa Haaland det klart disse opplysningene ikke helt stemmer.

– Først og fremst må jeg si at jeg gleder meg til å se serien, siden jeg har fulgt dem fra innsiden og vet hva de holder på med. Så jeg gleder meg til å se. Erling har snakket mye om dokumentaren. Men jeg kan avsløre at det ikke helt var tilfellet at bare jeg anbefalte ham Salzburg. Vi vurderte Salzburg sammen, for vi trodde begge det var det beste for ham. Foreløpig har det slått til, selv om man ikke vet hvordan det hadde gått om han gikk til en annen klubb. Men foreløpig var det det riktige valget, sier han.

Etter sine herjinger for Red Bull Salzburg har Erling Braut Haaland blitt hyppig koblet til Europas største klubber den siste tiden. Både Manchester United, Bayern München, Barcelona og Real Madrid har blitt nevnt som mulige destinasjoner for unggutten på ryktebørsen.

Ingen hastverk

Alf-Inge Haaland sier at de ikke har hastverk med tanke på et klubbskifte for sønnen.

– Han er i veldig bra hender nå og utvikler seg veldig fint. Når et klubbskifte er aktuelt så tar vi avgjørelsen i samråd med sportssjefen og treneren i klubben, sier pappa Haaland, og legger til:

– Vi får se hvilke klubber som eventuelt viser interesse. Av og til kan vi planlegge, og av og til kan vi bli tvunget til å ta en kjapp beslutning. Vi tar det den dagen det eventuelt kommer. Det viktigste er imidlertid at Erling får spilletid i den alderen han er i nå, poengterer han.