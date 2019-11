En FN-kilde og en lokal tjenestemann bekrefter begge hendelsen. En beryktet militsgruppe beskyldes for å stå bak drapene.

– Vi får opplyst at 13 ble drept ved daggry, sier en talsmann for FN-styrken MONUSCO.

Donat Kibwana i de lokale myndighetene opplyser at totalt 14 døde er brakt til et likhus nord for Beni.

Lokalbefolkningen har protestert mot MONUSCO fordi de mener den fredsbevarende styrken ikke beskytter dem godt nok mot angrep fra militsen. Tidligere onsdag ble det kjent at FN har iverksatt etterforskning etter mistanke om at en FN-soldat har drept en demonstrant i byen.

Opprørere fra Allierte demokratiske styrker (ADF) angriper ofte områder rundt Beni, og gruppen er anklaget for å ha drept tusenvis av mennesker, inkludert FN-soldater.