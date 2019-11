Daniel Skjevik-Aasberg var bare noen måneder gammel den 28. november 1994 da folket stemte nei til EU. Mens den nyvalgte lederen for Senterungdommen, Torleik Svelle, ikke ble født før to år etter folkeavstemningen om medlemskap i EU.

– Men jeg husker det godt, spøker Torleik, som vi møter sammen med Unge Høyre-lederen på en kafe på Majorstua i Oslo. De kalles EØS-generasjonen, for de har ikke opplevd noe annet enn at Norge har vært medlem av EUs indre marked gjennom denne avtalen.

– Selv om jeg er med i Senterpartiet, har jeg ikke spikra igjen vinduene min hjemme, liksom. Med svart plast. Det er klart at vi har lyst til å samarbeide med Europa, sier Torleik, selv om Senterungdommen som moderpartiet, er imot EU-medlemskap.

Unge Høyre ønsker fullt medlemskap i EU, helst så raskt som mulig. Mens Senterungdommen også vil ut av EØS. Det eneste de to ungdomspolitikerne er enige om er at EØS-avtalen ikke er det beste alternativet for Norge.

– Den har tjent oss godt, men jeg mener at Norge burde bli fullverdig medlem av EU, fordi vi har mye mer å tjene på det, sier Daniel.

– Vi er nødt til å finne en annen løsning som gjør at vi kan gjennomføre det som faktisk er Stortingets vilje, ikke bare ta imot høyrepolitikk fra Brussel, sier Torleik.

To om dagen

Siden EØS-avtalen ble undertegnet, har rundt 13 000 EU-lover og regler blitt norsk lov, i gjennomsnitt to om dagen, ifølge tall fra Efta-sekretariatet. Uten at vi formelt er med på å lage lovene.

– Hvis man er uenig i det som kommer fra EU, så kan man rett og slett stemme nei og si at det vil vi ikke ha. Benytte seg av reservasjonsretten, sier Daniel, som fungerer som Unge Høyre-leder mens Sandra Bruflot har barselpermisjon.

– Men det har ikke Norge gjort?

– Nei, Norge har ikke gjort det, fordi man hovedsaklig har ment at ting som kommer fra EU er positive ting, sier han.

Begge mener at det er på tide med en ny Europa-debatt. Torleik peker på Sveits som et land som har klart seg bra utenfor EØS.

– Jeg tror at vi kan finne gode løsninger som gjør at vi kan ha mer kontroll over politikken i Norge selv, sier Torleik.

Unge Høyre vil kjempe for norsk medlemskap.

– Hver gang vi skal diskutere viktige problemstillinger for Norge og for Europa, kastes Norge ut av møterommet og på gangen. Fordi Norge ikke er medlem av EU, sier Daniel.