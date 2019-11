Det skriver politiet på Twitter.

Det er ikke kjent hva den pågrepne mannen er siktet for.

«Av hensyn til etterforskningen kan vi ikke uttale oss ytterligere i saken per nå, men vi vil komme med ytterligere informasjon på et senere tidspunkt», skriver politiet.

Overfor Moss Avis opplyser Anders Strømsæther i Øst politidistrikt at pågripelsen gikk stille og rolig for seg. Han vil ikke svare på hvilken relasjon siktede og fornærmede har hatt.

Ifølge avisen fant politiet kvinnen ved 13.30-tiden onsdag. Hvorfor det var politiet som fant henne, ønsker ikke operasjonsleder Kristin Loraas i politiet å kommentere overfor Moss Avis.

På Twitter skriver politiet at kvinnen er funnet på en privatadresse. Politiets arbeid foregår imidlertid utendørs, ifølge Moss Avis, som skriver at politiet har satt opp et telt for å dekke til en bil på parkeringsplassen utenfor.

Onsdag ettermiddag er det flere politipatruljer på stedet, samt krimteknikere.

Øst politidistrikt har foreløpig ikke besvart TV 2s henvendelser.