Listhaug om hets mot MDG-Lan: – Uakseptabelt

Tirsdag ble det kjent at Lan Marie Berg (MDG), Oslos byråd for miljø og samferdsel, er sykmeldt ut året.

Saken ble omtalt i mange medier. TV 2 delte saken på TV 2 Nyhetenes Facebookside, noe som er vanlig praksis i mange nyhetsredaksjoner.

Men TV 2 valgte å slette Facebook-posten på grunn av mange ufine kommentarer. Dagbladet gjorde det samme.

– Må diskutere saklig

Frps stortingsrepresentant Sylvi Listhaug synes ikke det er greit at Berg og andre offentlige personer utsettes for hets.

– Jeg synes det er uakseptabelt, sier Listhaug til TV 2.

– Jeg er jo uenig med Lan Marie Berg i de fleste politiske saker. Den jakten de har på bilistene, det at de ønsker å bestemme hva folk skal spise, jeg kan ramse opp mange flere saker. Men jeg mener det er viktig i et demokrati at vi kan diskutere det på en saklig måte og at vi ikke bedriver hets mot politikere eller andre. Det bidrar bare til å ta ned takhøyden og lysten til å delta i den offentlige debatten, sier Listhaug.

Gjennom å fronte MDGs grønne politikk har Lan Marie Berg i lang tid vært en yndet skyteskive for folk som er uenige med partiets politikk. Selv da nyheten ble kjent om at Berg ventet barn, dukket nett-trollene opp.



– Jenter med minoritetsbakgrunn mest utsatt

Oslos varaordfører Kamzy Gunaratnam (Ap) kjenner Lan Marie Berg gjennom politikken. Under en debatt i Nyhetskanalen onsdag ettermiddag ble Gunaratnam spurt om det er noe ved Berg som gjør henne ekstra utsatt for netthets.

– Når man har radikale holdninger, blomstrer det i kommentarfeltene, svarte Gunaratman.

– Og så vet vi at jenter med minoritetsbakgrunn – og da særlig muslimer – er enda mer utsatt, og det er en grunnen til at Lan ikke sitter her. Hun ønsker å se på dette på systemnivå og hvordan dette påvirker oss som samfunn. Det at noen ser på jenter med minoritetsbakgrunn og tenker at de ikke har samme rett til å uttale seg er en grunnleggende sjåvinistisk holdning, spesielt blant menn. Det gjør at disse kommentarene kommer og at jenter holder seg unna debatten, mener varaordføreren.

Ber folk ta ansvar

Lan Marie Bergs partifelle, stortingsrepresentant Une Bastholm, sier hun gleder seg til Berg kommer tilbake.

– Hets, uansett hvem det rammer, er uakseptabelt. Som politisk parti har vi retningslinjer for det. Vi ser på alvorsgraden og hvis det er veldig alvorlig, så rapporterer vi det til politiet, sier Bastholm.