Det opplyser Stavanger kommune i en pressemelding onsdag. Jenta var elev ved St. Olav videregående skole.

– Selv om smittefaren er svært lav, har SUS og Stavanger kommune – i tett kontakt med Folkehelseinstituttet (FHI) – satt i gang nødvendige tiltak i nærmiljøet, står det i pressemeldingen.

Elever og foresatte ved skolen har fått tilsendt en SMS fra skolens rektor med mer informasjon.

Sykdommen kalles også meningokokkmeningitt, og smitter ved dråpesmitte, for eksempel ved kyssing, deling av flasker eller glass. I svært sjeldne tilfeller kan man også bli smittet gjennom nærkontakt med en person som har sykdommen.

– Nærkontakter er de som har hatt tett kontakt med den syke, det vil si nærmeste familie og venner eller elever i samme skoleklasse. Disse følges opp spesielt som et føre-var-tiltak, og får tilbud om forebyggende ab-behandling, står det i pressemeldingen.

De første tegnene på sykdommen kan være feber med frysninger, hodepine, kvalme, oppkast, diaré og sterkt nedsatt allmenntilstand.

– Pasienten kan få små hudblødninger. Disse ser ut som små røde eller blårøde prikker, og har som kjennetegn at de ikke forsvinner når man trykker et gjennomsiktig glass mot dem. Blodforgiftning kan utvikle seg raskt i løpet av få timer. Nakkestivhet og nedsatt bevissthet er tegn som kan komme sent i forløpet av hjernehinnebetennelse.

Dersom man lurer på om man er i risikogruppen og ikke har blitt kontaktet, kan man ta kontakt med Stavanger legevakt på telefon 51 91 45 00.