Politiet ber om ubetinget fengsel for eks-biskop Gunnar Stålsett (84)

Bakgrunnen for saken er at Stålsett stod frem i et intervju med avisen Vårt Land i slutten av august i år.

Der erkjente 84-åringen at han i hemmelighet har gitt jobb til en ureturnerbar asylsøker uten oppholdstillatelse.

Stålsett forklarte i intervjuet at han ikke fryktet politiet for sin egen del, men at han var redd for at asylsøkeren skulle bli pågrepet og tvangsreturnert dersom han hadde fortalt om forholdet tidligere.

– Angrer overhodet ikke

– Jeg tar siktelsen til etterretning. Jeg har erkjent sakens forhold i avhør og er innstilt på å ta den straffen som måtte komme. Jeg ser for meg at jeg må sone en fengselsstraff. Jeg angrer overhodet ikke, sier Stålsett til TV 2.

Han forteller videre at dette var en samvittighetssak som han ikke kunne komme forbi.

– Dette er en viktig verdisak for meg. I den ligger det også en utfordring til myndighetene. Granvolderklæringen er inne på nettopp dette, og det har ikke skjedd noe siden den erklæringen ble avgitt. Jeg håper at politikerne tar det på alvor. Dagens situasjon er uverdig i en rettsstat som skulle bygge på kristne og humanistiske prinsipper.

– Har du og denne kvinnen fremdeles det samme ansettelsesforholdet?

– Det ønsker jeg ikke å kommentere, sier Stålsett.

Får mildere straff

Politiet varslet overfor Vårt Land at de ville etterforske saken, og torsdag bekrefter politiadvokat Andreas Meeg-Bentzen til TV 2 at etterforskningen er ferdigstilt.

AKTOR: Politiadvokat Andreas Meeg-Bentzen ber om en kortere ubetinget fengselsstraff for eks-biskop Gunnar Stålsett. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Saken er sendt til tingretten for å beramme en rettssak. Fordi Stålsett har erkjent straffskyld, er saken planlagt å gå som en tilståelsessak.

– Vi ber om en kortere ubetinget fengselsstraff, sett hen til den lange perioden han har benyttet ulovlig arbeidskraft, sier Meeg-Bentzen.

Perioden politiet har etterforsket, strekker seg fra 2008 og frem til i dag.

– Mener politiet at han fremdeles benytter ulovlig arbeidskraft?

– Det ønsker jeg ikke å kommentere nå, men det vil bli tema for retten, sier politiadvokaten.

– Han har erkjent straffskyld. Hvilken betydning får det for ham?

– Det medfører en forenklet rettergang, og det skal gi ham en strafferabatt. Politiet har hensyntatt dette i sitt forslag til retten.

– Kristen plikt

Under etterforskningen er det gjort ett avhør av Stålsett. Meeg-Bentzen ønsker ikke å svare på om andre personer er avhørt i saken.