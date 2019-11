Torsdag fra kl. 20.30: Se Rosenborg-LASK på TV 2 Zebra eller Sumo!

Etter at det ble tap for Dinamo Zagreb i playoffen til Champions League, har Rosenborgs Europa-eventyr blitt et aldri så lite mareritt.

Eirik Horneland har, etter fire spilte kamper, fortsatt til gode å ta poeng med trønderne i Europaligaen.

Det vil han gjøre noe med mot LASK Linz.

– Jeg forventer at vi går på banen for å vinne, og jeg forventer et lag som er villig til å legge ned den innsatsen som kreves for å vinne. Så får vi se om vi er dyktige nok, sier RBK-sjefen til TV 2.

Hyller LASK

LASK Linz ble på mange måter sett på som den «enkleste» oppgaven i trøndernes gruppe. Men etter at de slo Rosenborg i det omvendte oppgjøret, kjemper østerrikerne nå om avansement.

Trønderne er på sin side i ferd med å forlate det nest gjeveste selskapet i Europa uten et eneste poeng.

– Man ser at østerriksk fotball er i voldsom vekst. LASK taper svært sjelden, og legger press på Salzburg i hjemlig serie. Det er et godt lag, så vi skal få litt å bryne oss på, mener Horneland.

– Dårligste laget i gruppen

En som ikke nødvendigvis er helt enig med sjefen, er Alexander Søderlund.

– Da vi møtte LASK borte, kjentes det ut som om de var det dårligste laget i gruppen. Så skal vi ha muligheten til tre poeng, må det bli nå, sier spydspissen til TV 2.

Det kan imidlertid være lettere sagt enn gjort.

Sist trønderne tok tre poeng i et europeisk gruppespill, var hjemme mot Vardar tilbake i 2017. Horneland erkjenner at det Rosenborg har levert for trønderpublikumet denne sesongen ikke har vært bra nok.

– Det er en ganske enkel analyse på hva vi må gjøre for å få publikum med oss. Vi må spille god fotball, engasjere, skape profiler og gode resultater. Det har vi vært for lite dyktige til i år, men vi må prøve å være offensive inn mot 2020, sier RBK-sjefen.

– Tett som fader defensivt

Mot LASK forventer RBK-treneren et mannskap som går offensivt til verks på eget gress.

– Nå må vi må vise at vi brenner for Rosenborg. Vi ønsker å gå ut og styre kampen. Vi spiller tross alt hjemme på Lerkendal. Vi må være gode i alle spillets faser for å få med oss et resultat, sier Horneland bestemt.

Søderlund er enig.

– Vi har lagt en plan, så vi går for den. Tett som fader defensivt og knalltøft offensivt. Det er jo ingenting å tape her, så det er bare å fyre på framover, mener spissen.

