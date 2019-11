Solskjær vil gi Max (19) debuten: – Han har vært gjennom noe ingen burde oppleve

Torsdag klokken 16.30: Se Astana – Manchester United

Taylor fikk kreftdiagnosen i fjor høst. Etter vellykket behandling var han tilbake i full trening i september, og forrige måned gjorde han comeback på banen i en U23-kamp mot Swansea. Han var i aksjon for det laget så sent som fredag.

Manager Ole Gunnar Solskjær bekrefter at 19-åringen trolig får spilletid i Europaliga-oppgjøret mot Astana torsdag.

– Det er en fantastisk historie, det å se hvordan han kom tilbake. Jeg møtte Max Taylor kort tid etter at jeg fikk jobben her, og har sett den reisen han har vært gjennom og hvordan han har kjempet seg tilbake. Han har vært gjennom noe ingen burde oppleve. Han er en inspirasjon for alle spillerne og han spiller uten frykt. Når du er på fotballbanen så må du bare nyte det, og forhåpentligvis kan han utvikle seg ytterligere i karrieren. Vi har muligheten til å gi ham litt ekstra inspirasjon på veien, sier Solskjær på onsdagens pressekonferanse, ifølge Manchester Evening News.

MØTTE PRESSEN: Ole Gunnar Solskjær møtte pressen på Astana Arena, Nur-Sultan, i Kazakhstan. Foto: Pavel Mikheyev

– Hadde aldri trodd dette

Max Taylor selv hadde aldri trodd at han ville få sin debut i Europaligaen for Manchester Uniteds A-lag så kort tid etter kreftbehandlingen.

– Når jeg tenker på det jeg opplevde for ett år siden, da jeg var i mine første uker med cellegift, så ville jeg ikke trodd at jeg i dag skulle reise med førstelaget, sier Taylor til klubbens nettsted.

– Ole har gitt en del av oss unge sjansen til å reise med A-laget, og forhåpentlig kommer en del av oss til å spille. Omgivelsene spiller ingen rolle, bare å få være ute på banen er enormt. Det har vært min drøm siden jeg begynte å spille fotball, å få være førstelagsspiller for Manchester United, fortsetter han.

Ti kan få sin debut

Taylor er en av 14 tenåringer i 18-mannstroppen Ole Gunnar Solskjær tar med seg til Kasakhstan, og en av 10 mulige debutanter.

United-sjefen bekrefter at fire spillerne Lee Grant, Ethan Laird, Di'Shon Bernard og Dylan Levitt vil få sin førstelagsdebut i bortekampen mot Astana.

– Dere vil se Lee, dere vil se Laird, og Bernard og Levitt fra start, varsler Solskjær.

Bare fire av de 18 spillerne som er med til Kasakhstan har spilt flere enn ti A-lagskamper. Ser man bort fra Luke Shaw og Jesse Lingard, har troppen 52 kamper til sammen.