I tirsdagens utgave av Farmen måtte Leif Kristian Tindeland (28) og Berit Ivy Junge (31) forlate Farmen i finaleukens første konkurranse.

I samme program fikk vi se at Erik Rotihaug (24) stakk av med den første semifinaleplassen etter den fryktede hinderløype-konkurransen.

Ingebjørg Monique Haram (31) kunne selv slippe jubelen løs da hun kapret den andre plassen i semifinalen, etter å ha danket ut samtlige kvinnelige deltakere i en smi-konkurranse.

Dermed møttes Silje, Vibecke og Agna til kampen om den aller siste semifinaleplassen.

Damene kjempet i en todelt konkurranse, hvor første del innebar både roing og snekring, mens de i del to måtte klippe ull, kare og spinne den på rokken.

Agna spant den lengste tråden, og var dermed sikret en plass i semifinalen sammen med Erik og Ingebjørg.

Var forberedt på å tape

For Silje og Vibecke betydde det slutten på Farmen-eventyret. Ifølge sistnevnte kom det likevel ikke som en overraskelse.

Vibecke avslører hvem av de tre semifinalistene som fortjener seieren minst. Se hvem og hvorfor i videovinduet øverst i saken.

– Jeg kjente det da jeg våknet i dag tidlig. Min tid hadde kommet. Kall det gjerne skjebnen. Jeg har vært veldig forberedt på dette i dag, så jeg har egentlig kunnet kose meg masse med konkurransene. Litt nerver og sånn, men jeg har kost meg i hele dag, sier Vibecke til TV2.no rett etter tapet.

Silje, som kom inn som utfordrer i Farmens femte uke, sier hun ikke hadde forventet å komme helt til en finaleuke. Hun forteller at hun vender tilbake til 2019 med stolthet.

– I den første konkurransen gikk ting veldig galt. Jeg fikk overtenning og ble litt for ivrig. Prøvde å komme fortest mulig frem, men da gikk det motsatt vei. Mistet hodet litt, rett og slett, forklarer 32-åringen fra Fyresdal i Telemark.

– Jeg har tråkket på tær

For Vibecke har de siste ukene på gården vært ekstra utfordrende. Hun forteller om en følelsesmessig berg-og-dalbane.

– Det har vært veldig mye spill på menneskers følelser, i stedet for bare spillet. Det har vært mye og mange lovnader som er gitt – og brutt. Mye snørr og tårer, forklarer hun, og fortsetter:

– Men jeg var jo forberedt på det. Jeg føler at jeg har vært tro mot meg selv, og samtidig har jeg kunnet leke litt. For jeg tok et valg om å spille litt, og det angrer jeg ikke på selv om jeg har tråkket på noen tær.