– Jeg har en opplevelse av at dette har sammenheng med Frode Berg-saken, sier advokat Brynjulf Risnes til NTB.

Siden Risnes ble Bergs advokat for den tidligere grenseinspektøren, som ble fengslet i Moskva i desember 2017, har det vært mellom fem og ti tilfeller der hjørner på brev sendt i posten til advokatfirmaet har blitt klippet av.

Ved flere anledninger har også minnepinner med saksinformasjon, blant annet fra politiet, ikke ligget i konvoluttene adressert til Matrix Advokater.

– Slikt skjedde ikke før denne saken dukket opp, sier Risnes.

Vet ikke hvem som står bak

Risnes nevnte første gang tilfellene med minnepinnene i et portrettintervju med Dagens Næringsliv lørdag.

– Det er egentlig ikke noen annen særlig mulighet enn at dette ble gjort av en utenlandsk etterretningstjeneste, er Risnes sitert på.

Overfor NTB er han mindre kategorisk.

– Jeg har ingen forutsetning for å mene hvem som har gjort dette, sier advokaten.

– Tror du det kan være utenlandsk etterretning?

– Det vet jeg ikke.

– Tror du utenlandsk etterretning kan ha folk i Posten som har gjort dette?

– Det vet jeg heller ikke.

Politianmeldte forholdet

Risnes sier at han ikke forstår hva hensikten med å stjele minnepinnene kan ha vært, dersom det er det som har skjedd.

– Det virker ikke særlig logisk, men jeg har ikke opplevd dette som farlig eller forstyrrende. I de tilfellene det har skjedd, har vi gjort avsender oppmerksom på det og fått en ny, så det har ikke vært vanskelig på noe vis, sier han.

Ifølge Risnes ble saken anmeldt til politiet andre eller tredje gangen det inntraff, men saken ble henlagt.

– Jeg antar at det er vanskelig å finne ut av, sier Risnes.

Ukjent for Posten

Advokaten har nevnt saken muntlig for Politiets sikkerhetstjeneste, men har ikke vært i kontakt med Posten om dette.

Postens pressesjef John Eckhoff sier til NTB at de ikke kjenner til tilfeller der utenlandsk etterretning har gjennomført tyverier fra post i Norge eller at ansatte i Posten arbeider for utenlandsk etterretning.

– Postens sikkerhetsavdeling har god kontakt med norsk etterretning, og vi er ikke kjent med at noe slikt skal ha forekommet, sier han.

Pressesjefen forklarer at det svært sjelden blir stjålet ting fra brev som sendes med posten.

– Vanligvis kommer innhold til rette etter hvert. Det kan forekomme at konvolutter blir ødelagt under maskinell sortering. Dette skjer spesielt med minnepinner og nøkler som legges rett i konvolutter, og som kan bli klemt ut av maskinene. Gjenstander uten kjent adressat oppbevares i seks måneder før destruksjon, sier pressesjef John Eckhoff.