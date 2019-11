Elbilsalget har skutt i været i Norge de siste årene. I år er over halvparten av alle solgte nybiler en elbil.

Til sammen ruller det nå over 250.000 elektriske biler på norske veier. Og i bruktmarkedet har det etter hvert blitt et bra utvalg av biler å velge mellom.

Hva velger vi nordmenn når vi skal ha brukt elbil? Det har Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) sett nærmere på. De har laget en oversikt som viser hvilke ti elbiler som er de mest omsatte i bruktmarkedet.

Øverst her troner ikke overraskende elbilen det er solgt flest av som nybil i Norge, Nissan Leaf.

Stor Leaf-bestand

Leaf er en av pionerene i dette markedet. Første generasjon var med oss i mange år og solgte i store antall hele veien. Da andre generasjon kom, ble den like godt Norges mest solgte bil totalt sett i sitt første hele salgsår. Det hører også med til historien at det har blitt bruktimportert et betydelig antall Leaf til Norge, det er med på gjøre bestanden så stor.

Nissan Leaf er den norske folke-elbilen.

Totalt sett er det omsatt 5.864 brukte Leaf her til lands etter årets ti første måneder. Det gir en markedsandel på hele 20,3 prosent blant de brukte elbilene og en soleklar førsteplass.

Andreplassen går ikke overraskende til Volkswagen e-Golf. Den elektriske Golfen har vært en stor suksess her i Norge, helt siden introduksjonen. En betydelig andel av alle produserte e-Golf har havnet i Norge, 4.600 av dem har skiftet eier i år. Det gir modellen en markedsandel på 15,0 prosent.

e-Golf er nettopp det: En elektrisk Golf. Det setter mange kjøpere tydelig pris på.

Tesla på fjerde

Gjetter du bilen på tredjeplass? Der finner vi BMWs kompakte og særpregede i3. Den har vært på markedet i flere år nå, men holder koken som nybil på en imponeende måte. 3.426 i3 gir den en elektrisk markedsandel på 11,8 prosent.

På fjerdeplassen finner vi så en bil som koster betydelig mer enn de tre på plassene over. Model S ga Tesla det store gjennombruddet i Norge. Her var det lenge slik at alle som dukket opp i bruktmarkedet ble revet bort med én gang. Nå er den situasjonen annerledes, særlig tidlige eksemplarer uten 4x4 har hatt et betydelig verdifall i det siste. 3.256 Model S har skiftet eier i år.

Tesla Model S har for alvor begynte å gjøre seg gjeldende også i bruktmarkedet.

Mange forblir i Oslo

Femteplassen tilhører en mer folkelig bil igjen. Der finner vi nemlig Kia Soul med 1.586 eksemplarer.

Soul har solgt bra som nybil, i tillegg har importøren hentet inn mange biler fra utlandet, det har bidratt til at det er mange Soul på norske veier.

En liten digresjon: Av alle eierskifter på elbiler fra Oslo, (5.426), forblir hele 38,6 prosent i Oslo, mens 25,7 prosent går til Akershus.

Under hundre elbiler fra Oslo har fått ny eier i Nord-Norge. Av eierskifte på dieselbiler forblir 21,2 prosent (2542) i Oslo, mens 22 prosent går til Akershus.

Brukte elbiler: Disse er mest solgt 1. Nissan Leaf 5.864 2. Volkswagen Golf 4.600 3. BMW i3 3.426 4. Tesla Model S 3.256 5. Kia Soul 1.586 6. Hyundai Kona 1.341 7. Tesla Model X 1.139 8. Volkswagen up! 1.007 9. Renault Zoe 961 10. Tesla Model 3 961 Alle tall fra Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV)

