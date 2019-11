– Jeg er den eneste grunn til at han (Moreno) ikke lenger er i staben. Konflikten mellom oss stammer fra et møte vi hadde 12. september i mitt hjem. Det var eneste gang vi hadde kontakt (i perioden da Moreno fungerte som landslagssjef), sa han.

– Vi hadde et møte på 30 minutter, og jeg innså at han ønsket å lede laget i EM-sluttspillet og først deretter gå tilbake til rollen som min assistent.

Moreno ledet Spanias landslag i de ni siste EM-kvalifiseringskampene, men ble observert gråtende etter 5-0-seieren over Romania i den siste kampen og møtte ikke til pressekonferanse. Dagen etter opplyste Spanias fotballforbund at Luis Enrique er tilbake som landslagssjef. Moreno er ikke lenger hans assistent.

Karakterbrist

– Jeg forstår at han ville gripe det som var hans livs sjanse. Jeg forstår at han er ambisiøs og at det er en beundringsverdig kvalitet, men han var illojal mot meg, og jeg vil ikke ha en slik person i min stab. Overdreven ambisjon er heller ingen dyd, men en alvorlig karakterbrist, sa Luis Enrique.

Han tok pause fra jobben som landslagssjef da hans datter ble kreftsyk. Han ledet laget til 2-1-seier over Norge i den første EM-kvalifiseringskampen i mars, men tre dager senere satt assistenten Moreno alene på trenerbenken i seieren på Malta.

Moreno vikarierte også i junikampene, og senere den måneden trakk Luis Enrique seg formelt fra jobben.

I høst døde hans datter, og etter hvert følte han seg rede for å gå tilbake til jobben. Morenos ønske om å fortsette til EM-sluttspillet ødela både vennskapet og arbeidsforholdet.

«Ren samvittighet»



– Profesjonelt har jeg intet å bebreide Robert, men livet lærer deg noen ganger hvem som er din venn og hvem som ikke er det, sa Luis Enrique.

Moreno uttalte seg om sparkingen allerede forrige uke.

– Jeg har ren samvittighet, og jeg nekter å begi meg inn i en spiral av bebreidelser og anklager. Jeg har alltid vært mann for mitt ord, og jeg har sagt at jeg ikke ville stå i veien for Luis Enrique dersom han ville tilbake til jobben, sa Moreno da.

– Det har jeg stått ved, og jeg ønsker ham lykke til, for hans gleder vil også være våre.

Luis Enrique skal lede Spania i to kamper i mars mot ennå ikke avtalte motstandere. Han har kontrakt som varer til etter VM-sluttspillet i 2022. I EM-sluttspillet er Spania en av 12 vertsnasjoner og spiller alle sine gruppekamper i Bilbao.

