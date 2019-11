Tirsdag ledet tidenes yngste ordfører, Jonas Andersen Sayed (KrF), formannskapet for første gang.

Noe av det første Andersen Sayed foreslo var mindre lønn til ordføreren. Med andre ord ville han trekke 400 000 kroner fra egen lønn, skriver Avisen Agder.

– Det er på eget ønske jeg foreslår å kutte i lønnen. Jeg mener jeg har en veldig god lønn uansett, uttalte 22-åringen til Avisen Agder.

– Ikke opptatt av å fylle kontoen

Andersen Sayed sa i formannskapet at han deltar i politikken for å kunne gjøre en forskjell, ikke for å fylle opp sparekontoen.

– Jeg får kanskje en lav lønn sammenlignet med andre ordførere, men for de aller, aller fleste er dette en veldig god lønn. Hva skal jeg med så mye penger, uttalte han ifølge Avisen Agder.

Beløpet 400 000 inkluderer arbeidsgiveravgift og pensjon. På lønnsslippen vil han da få 250 000 kroner mindre. Han går ned fra 900 000 kroner til 650 000.

– Jeg har alltid jobbet hardt for å nå målene mine, så jeg vil på ingen måte redusere arbeidsinnsatsen etter dette, sa Sayed.

Skryt fra Ropstad

Andersen Sayed har på tross av sin unge alder blitt lagt merke til. TV 2 omtalte i oktober at Kjell Ingolf Ropstad har troen på det politiske talentet.

– Jeg var ikke i nærheten av å stille som ordfører da jeg var 21. Han har et veldig stort talent, men først og fremst så er han en veldig bra mann, sa Ropstad til TV 2 før valget.

Han tror Sokndals nye ordfører kan nå langt i politikken dersom han går inn for det. Hovedpersonen selv sier han er mest opptatt av jobben han har foran seg her og nå.

– Jeg gleder meg til å ta fatt på jobben. Så håper jeg at dette kan bidra til å inspirere andre unge til å gå inn i politikken, uttalte han til TV 2 i oktober.